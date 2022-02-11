Новый российско-китайский проект «Спроси Тому» выходит на Youku Kids

Сегодня, 11 февраля 2022 года, эксклюзивно на крупнейшем видеохостинге Youku Kids (китайский аналог YouTube) состоится мировая премьера нового российско-китайского анимационного проекта «Спроси Тому». Проект создан по мотивам мультсериала «Тима и Тома» ведущим российским анимационным холдингом ГК «Рики» в копродакшене с Youku Kids (часть холдинга Alibaba). Выход сериала «Спроси Тому» в России запланирован на 2023 год.

В день старта трансляций зрители увидят первые три эпизода, далее ежедневно в эфир будет выходить по две серии. Всего в первом сезоне запланировано 12 серий по 3 минуты каждая в технике совмещения 3D и 2D. Проект дублирован на китайский, английский и русский языки.

«Китайские зрители первыми увидят наш новый совместный проект с Alibaba Group «Спроси Тому», который создается при участии методистов, детских психологов и научных консультантов. Это детская энциклопедия обо всём на свете, в которой слонёнок Тома в игровой, понятной ребёнку форме, отвечает на разные вопросы, волнующие современных детей. Она рассказывает маленьким зрителями про явления природы, учит танцевать, рассуждает что интереснее – читать или смотреть кино. Тома поможет понять, что такое свое и чужое настроение, покажет, как помириться, если поссорился, и многое другое. Проект направлен на развитие эмоционального интеллекта и творческих способностей детей дошкольного возраста», – отметил Марк Завадский, управляющий директор группы компаний «Рики».

«Детям в Китае очень нравятся персонажи Тима и Тома, потому что они дарят чувство теплого и безопасного общения. Мы верим, что эти два героя станут хорошими друзьями для детей по всему миру», – комментирует Лу Йе, продюсер Youku Kids.

«Спроси Тому» – анимационный сериал для детей младшего возраста, в котором любознательный слонёнок Тома исследует разные темы обо всём на свете. Героиня ведет свой видеоблог, где она отвечает на вопросы зрителей, опираясь на собственные знания, от чего ее рассказ носит легкий юмористический характер. Почему у нас два глаза и один рот, что такое воздух, кто такой настоящий художник и ещё много других тем Тома разбирает вместе со своими друзьями. Проект направлен на дошкольное обучение детей в игровой интерактивной форме, чтобы маленькие зрители могли учиться, наблюдая, и получать пользу, играя. Сериал охватывает три основных блока раннего образования, включающие в себя художественное творчество, науку, интерактивные развлечения.

Сотрудничество ГК «Рики» и Alibaba Group (в лице Alibaba Cultural Media Co. Ltd) началось в 2018 г. с подписания соглашения в рамках четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке. Стратегическое соглашение стало важным шагом к культурному обмену между Китаем и Россией, а сериал «Тима и Тома» от ГК «Рики» – первым российским анимационным проектом для дошкольников в портфеле Alibaba Group.

Первый сезон «Тимы и Томы» начал транслироваться на Youku Kids в ноябре 2018 г., сразу показав рекордный рост просмотров. За стартовый день 13 первых серий собрали 12 миллионов просмотров. Далее компании совместно произвели и выпустили второй сезон проекта «Тима и Тома», а в октябре 2021 года объявили о запуске разработки ещё трех сезонов. План производства расписан до 2025 г, выход третьего сезона в Китае намечен на лето этого года.

Будучи главной digital-платформой в Китае, которая выводит в эфир зарубежные проекты совместного производства, Youku Kids инвестирует и развивает бренд «Тима и Тома». Всестороннее участие Youku Kids в разработке сюжета, производства, транслировании и продвижения сделало проект «Тима и Тома» более близким и понятным китайскому зрителю. Всего за несколько лет общее количество просмотров серий о бегемотике и слоненке превысило 5 миллиардов. Сериал стал хитом среди других анимационных проектов для дошкольников в Китае, его любят дети и родители.

В соответствии с миссией компании «поддерживать детей в исследовании красоты мира» YouKu Kids продолжает изучать рынок анимации и пополнять портфель детских брендов качественными проектами, получившими признание зарубежных партнеров.

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