Новый сезон комедии «Беспринципные» вышел на Кинопоиске, START и Wink

1 декабря состялась премьера двух эпизодов сериала по мотивам рассказов Александра Цыпкина. Любимые герои в исполнении Павла Деревянко и Оксаны Акиньшиной, Николая Фоменко и Кристины Бабушкиной, Максима Виторгана и Ингеборги Дапкунайте, Павла Табакова и Аглаи Тарасовой, а также Надежды Михалковой и Юрия Колокольникова возвращаются на Патриаршие.

По сюжету третьего сезона, Славик скатился вниз по социальной лестнице и живёт в каморке дворника. Его жизнь на Патриках потрепала больше всех, но и других героев она не пощадила. Генерал Хадяков (Николай Фоменко) борется с апатией, в то время как у его жены Вали (Кристина Бабушкина) появились карьерные амбиции. Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) продолжают искать легких денег. Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь, а Ира (Ингеборга Дапкунайте) все так же держит на коротком поводке Костика (Максим Виторган).

В третьем сезоне также сыграли Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Марина Доможирова, Сергей Епишев, Дмитрий Муляр, Александр Лыков и другие артисты.

Новые истории по мотивам рассказов Александра Цыпкина вновь поставил режиссёр Роман Прыгунов. Производство: компания «Медиаслово» и Плюс Студия, продюсеры — Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук и Дмитрий Нелидов.

Премьера третьего сезона сериала состоялась 1 декабря одновременно на Кинопоиске, START и Wink. В первый день зрители увидят две серии, далее новые эпизоды «Беспринципных» будут выходить по четвергам до 12 января.

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