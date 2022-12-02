В Москве рядом с ВДНХ открылся один из самых больших конгресс-отелей в России

Недалеко от ВДНХ на улице Вильгельма Пика открылся один из самых больших конгресс-отелей в России — Soluxe Hotel Moscow. Он относится к крупной китайской сети гостиниц и находится на территории многофункционального центра «Парк Хуамин», ориентированного на проведение бизнес-мероприятий. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, в перспективе комплекс станет одной из значимых городских культурно-деловых площадок для развития партнерских отношений с представителями Китайской Народной Республики (КНР).

«По итогам 2022 года в городе будет введено в эксплуатацию 10 новых гостиниц на 1,2 тысячи номеров. Конгресс-отель рядом с ВДНХ — первый столь масштабный проект в сфере гостиничной инфраструктуры, реализованный китайскими инвесторами в Москве. Площадка поспособствует дальнейшему росту турпотока и укреплению дружеских отношений между нашими государствами, о чем позволяет говорить динамика последних лет. В доковидном 2019-м, когда столицу посетило рекордное число путешественников, мы приняли больше 870 тысяч гостей из Китая — это первое место среди всех стран дальнего зарубежья», — сказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что в допандемийный период турпоток из Китая в Москву показывал стабильный рост — в среднем более 19 процентов в год. Город остается главным центром притяжения китайских путешественников в России — почти половина из них едет именно в столицу.

Туристический поток из Китая

Уже на протяжении многих лет Москва целенаправленно привлекает путешественников. Потенциал города неоднократно представлялся на российских и международных выставках, специальных мероприятиях для представителей туриндустрии разных стран.

Китайских путешественников в Москве интересует прежде всего многовековое культурно-историческое наследие: классическая архитектура, искусство, музеи и общественные пространства. На эти направления приходится более половины спроса. Основной период посещения России у гостей из Китая — летние месяцы. Средняя продолжительность поездок — от недели до полутора. Наиболее популярные достопримечательности — Кремль, Красная площадь, Государственный исторический музей, Большой театр, ВДНХ.

Новый отель как раз находится возле одной из них — знаменитой Выставки достижений народного хозяйства. Это удобная локация для знакомства с культурно-историческим наследием Москвы. Кроме того, на ВДНХ сейчас создается новый экспокомплекс, где можно будет проводить масштабные бизнес-мероприятия. Развитие такой инфраструктуры позволит увеличить деловой турпоток и диверсифицировать сезонность, так как конгрессы, форумы и другие события могут проходить в любое время года.

Крупнейшие мегаполисы мира делают ставку в том числе на деловой туризм, поскольку это позитивно сказывается на имидже города и привлечении инвестиций. Путешественники, прибывающие с деловыми целями, наиболее платежеспособны, а еще они чаще других приезжают повторно.

Новый конгресс-отель

Гостиница Soluxe Hotel Moscow — первый объект в Москве, построенный в соответствии с китайской традиционной культурой фэншуй. В его оформлении использованы декоративные восточные элементы и современные технологичные решения, например гигантские медиафасады.

В отеле более 300 номеров. Из панорамных окон открываются виды на Ботанический сад, ВДНХ и Останкинскую башню. Конференц-залы гостиницы отвечают всем последним требованиям организации мероприятий международного уровня. На территории «Парка Хуамин» также есть аутентичный сквер в китайском стиле с прогулочными дорожками, беседками и водопадами. Для гостей работают рестораны с европейской и восточной кухней.

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