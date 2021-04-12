Новый трек Андрея Еронина «Хочу любви» – тумблер на весну

Слож­но­со­чи­нен­ный интел­лек­ту­аль­ный рэп, замыс­ло­ва­тое инди — хоро­шо, конеч­но, но сей­час не вре­мя. Пого­да и при­ро­да сиг­на­ли­зи­ру­ют: пора отло­жить все это в «ящик», к сожа­ле­нию, в наших широ­тах недол­гий. Музы­каль­ные при­стра­стия ведь тоже опре­де­ля­ют­ся сезон­но­стью. Как не под­хо­дит шуба летом, а нужен купаль­ник — так сей­час орга­нич­на тяга к опти­ми­сти­че­ским поп-хитам, а не к тра­ги­че­ским балладам.

Мы отбра­сы­ва­ем «слож­ные мате­рии» и плот­ные фак­ту­ры и наря­жа­ем­ся в лен. В фор­точ­ки и откры­тые окна с весен­ним воз­ду­хом вры­ва­ет­ся «рас­хлам­ле­ние», как внеш­нее так и внут­рен­нее — избав­ле­ние от все­го ненуж­но­го. Хочет­ся любов­но­го настро­е­ния и … новой музы­ки. И в ответ на эту есте­ствен­ную потреб­ность испол­ни­тель Андрей Еро­нин выпу­стил син­гл «Хочу люб­ви». Уве­ре­ны, трек будет доно­сить­ся с улиц из коло­нок про­ез­жа­ю­щих мимо авто­мо­би­лей как сиг­нал: «у меня все отлич­но, настро­е­ние бод­ряч­ком, а у вас?». Эта пес­ня — при­бор для изме­ре­ния уров­ня сча­стья и эндор­фи­нов в кро­ви — зву­чит, зна­чит все в норме.

Андрей Еро­нин при­зы­ва­ет впу­стить в свою душу яркий при­лив энер­гии — цве­те­ния, теп­ла, лег­ко­сти, паря­щих мело­дий, обнов­ле­ния. «Ото­рвать­ся от зем­ли, даже если невоз­мож­но», — эта строч­ка несет в себе глав­ный мес­седж пес­ни. Лири­че­ско­му герою ощу­ще­ние поле­та дарит роман­ти­че­ская любовь, но смысл тек­ста не сво­дит­ся толь­ко к это­му — хочу почув­ство­вать при­лив радо­сти и вдох­но­ве­ния, обнять весь мир. Пора отклю­чить в себе режим «аглиц­кий сплин» и «достать чер­нил и пла­кать» — фев­раль дав­но про­шел. Трек «Хочу-люб­ви» — тум­блер, пере­клю­ча­ю­щий на вес­ну. Эта пес­ня — чар­тер­ный рейс к морю и солнцу.

Андрей Еро­нин запу­стил маши­ну вре­ме­ни, мини­а­тюр­ную и поме­ща­ю­ща­ю­щу­ю­ся в одни лишь науш­ни­ки. Для ее созда­ния не пона­до­би­лись все поту­ги Шури­ка и его тщет­ные ста­ра­ния. С музы­кой дела обсто­ят гораз­до про­ще, чем со все­ми эти­ми инже­нер­ны­ми фоку­са­ми. Хотя и там и тут пона­до­би­лось «покру­тить ручки».

В сту­дии собра­лись Андрей Еро­нин и киев­ский ком­по­зи­тор и саунд-про­дю­сер Миха­ил Некра­сов. Они доста­ли с полок пару ста­рин­ных син­те­за­то­ров и, акку­рат­но про­те­рев пыль, нача­ли кру­тить не вир­ту­аль­ные регу­ля­то­ры, а смик­ши­ро­ва­ли пес­ню на леген­дар­ной кон­со­ли Solid State Logic AWS948. Так и был создан при­бор управ­ле­ния вре­ме­нем, пере­нес­ший нас в 1980‑е годы.

А это сей­час ост­рый тренд, тяже­лый люкс, не теря­ю­щий сво­их пози­ций. Ретро-стиль не пла­ни­ру­ет схо­дить с пье­де­ста­ла. Труд­но най­ти дока­за­тель­ство крас­но­ре­чи­вее, чем беше­ная попу­ляр­ность The Weeknd — совре­мен­но­го испол­ни­те­ля с вай­бом a‑ha. Тренд при­жил­ся и на наших бес­край­них про­сто­рах. В 2019 году Дима Билан выпу­стил носталь­ги­че­ский трек «Про белые розы», а в твор­че­стве Little Big в послед­ние годы вин­таж успеш­но сосед­ству­ет с рей­вом. Вишен­кой на тор­те стал целый кон­церт «CIAO, 2020!» от «Вечер­не­го Урган­та» в сти­ли­сти­ке куль­то­во­го фести­ва­ля в Сан-Ремо. После­вку­сие ста­ло столь маня­щим, что тре­ки оте­че­ствен­ных поп-испол­ни­те­лей на ита­льян­ском язы­ке были выпу­ще­ны как отдель­ный альбом.

В этом же рус­ле дви­га­лись и Андрей Еро­нин с Миха­и­лом Некра­со­вым, доба­вив намек на мод­ный в 1980‑е синт­вейв. Трек несет «по вол­нам» лег­ко­сти, как нашу­мев­шая пес­ня Burito, про­буж­да­ет жаж­ду при­клю­че­ний как «Про­ванс» Елки. Неко­то­рые сэм­плы осве­жа­ют в памя­ти хит 1993 года «Sweet Harmony» груп­пы The Beloved. При этом Андрей Еро­нин не копи­ру­ет, а созда­ет новое, сме­ло играя с ассоциациями.

Пес­ня «Хочу люб­ви» тон­ко и нена­вяз­чи­во наме­ка­ет на лег­кий южно­сла­вян­ский и бал­кан­ский евро­поп и даже еврод­энс. Полу­чил­ся гото­вый све­жий хит, кото­рый мог бы впи­сать­ся в «Евро­ви­де­ние» — пря­мо как из печи. Орга­ни­за­то­ры (хотя бы наци­о­наль­но­го отбо­ра) — обра­ти­те вни­ма­ние! Не зря же над аран­жи­ров­кой и запи­сью тре­ка тру­дил­ся Миха­ил Некра­сов — участ­ник «хитмэй­кер­ской мастер­ской» для запад­ных звезд. Он созда­вал «бое­ви­ки» для укра­ин­ской поп-дивы Зла­ты Огне­вич, высту­пав­шей на «Евро­ви­де­нии-2013».

«Вре­мя послед­них роман­ти­ков, где оно», — сокру­ша­ет­ся в сво­ей песне Лео­нид Агу­тин. Пока что не исчез­ло — твор­че­ство Андрея Еро­ни­на все­ля­ет надеж­ду. Его опти­мизм — све­жий воз­дух на фоне «душ­но­го нытья», моды на стра­да­ния и слож­но­сти. Да и во вре­мя тик ток-попа и бес­ко­неч­ных кол­ла­бов хочет­ся «про­сто­го чело­ве­че­ско­го» — чисто­ты и искрен­но­сти. Мно­гие испол­ни­те­ли пря­чут­ся за цинизм мемов и теря­ют душев­ность. Когда все вокруг про­ни­за­но хариз­мой анти­ге­ро­ев, хочет­ся услы­шать про­сто­го пар­ня, кото­рый не спря­тал­ся в пузы­ре напуск­но­го гла­му­ра и люк­со­вой гру­бо­сти, а поет для зри­те­ля. А еще испол­ни­те­лю, кото­рый в этом году отме­тит 50-летие, уда­лось сохра­нить в себе «маль­чи­ше­скость» и «бойз-бэн­до­вость». Руба­ха-парень напо­ми­на­ет, что такое роман­ти­ка моло­до­сти, насто­я­щая любовь и доброта.

Фор­му­ла хита на все 100% под­власт­на Андрею Еро­ни­ну — бод­рый ритм, теп­лая аран­жи­ров­ка, запо­ми­на­ю­щий­ся текст. Лак­му­со­вая бумаж­ка для про­вер­ки поп-хита — жела­ние под­пе­вать, тан­це­вать и конеч­но же, кар­тин­ки в голо­ве, визу­аль­ные ассо­ци­а­ции. Эти тесты «Хочу люб­ви» про­шла на пять с плюсом.

Закры­ва­ем гла­за, вклю­ча­ем трек и перед гла­за­ми про­но­сят­ся, как кад­ры из кли­па: поезд­ка по гор­но­му сер­пан­ти­ну, пляж, паль­мы, экзо­ти­че­ские фрук­ты, дерз­кие тан­цы, кра­си­вые и заго­ре­лые люди. Да, совсем необя­за­тель­но куда-то сры­вать­ся пря­мо сей­час. Сча­стье может быть повсе­днев­ным, доста­точ­но хоро­шей музы­ки. Эту про­стую, но столь важ­ную исти­ну Андрей Еро­нин в оче­ред­ной раз дока­зал сво­им тре­ком «Хочу любви».

Про­слу­шать пес­ню Андрея Еро­ни­на «Хочу люб­ви» мож­но и на сай­те СМИ «Арт­Мос­ко­вия»:

Трек «Хочу люб­ви». Автор музы­ки — Миха­ил Некра­сов. Автор слов — Мари­на Лев­чен­ко. Раз­ре­ша­ет­ся к пуб­ли­ка­ции на сай­те сете­во­го СМИ «Арт­Мос­ко­вия» арти­стом Андре­ем Ерониным.

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