Новый трек Андрея Еронина «Хочу любви» – тумблер на весну

Сложносочиненный интеллектуальный рэп, замысловатое инди — хорошо, конечно, но сейчас не время. Погода и природа сигнализируют: пора отложить все это в «ящик», к сожалению, в наших широтах недолгий. Музыкальные пристрастия ведь тоже определяются сезонностью. Как не подходит шуба летом, а нужен купальник — так сейчас органична тяга к оптимистическим поп-хитам, а не к трагическим балладам.
Мы отбрасываем «сложные материи» и плотные фактуры и наряжаемся в лен. В форточки и открытые окна с весенним воздухом врывается «расхламление», как внешнее так и внутреннее — избавление от всего ненужного. Хочется любовного настроения и … новой музыки. И в ответ на эту естественную потребность исполнитель Андрей Еронин выпустил сингл «Хочу любви». Уверены, трек будет доноситься с улиц из колонок проезжающих мимо автомобилей как сигнал: «у меня все отлично, настроение бодрячком, а у вас?». Эта песня — прибор для измерения уровня счастья и эндорфинов в крови — звучит, значит все в норме.
Андрей Еронин призывает впустить в свою душу яркий прилив энергии — цветения, тепла, легкости, парящих мелодий, обновления. «Оторваться от земли, даже если невозможно», — эта строчка несет в себе главный месседж песни. Лирическому герою ощущение полета дарит романтическая любовь, но смысл текста не сводится только к этому — хочу почувствовать прилив радости и вдохновения, обнять весь мир. Пора отключить в себе режим «аглицкий сплин» и «достать чернил и плакать» — февраль давно прошел. Трек «Хочу-любви» — тумблер, переключающий на весну. Эта песня — чартерный рейс к морю и солнцу.
Андрей Еронин запустил машину времени, миниатюрную и помещающающуюся в одни лишь наушники. Для ее создания не понадобились все потуги Шурика и его тщетные старания. С музыкой дела обстоят гораздо проще, чем со всеми этими инженерными фокусами. Хотя и там и тут понадобилось «покрутить ручки».
В студии собрались Андрей Еронин и киевский композитор и саунд-продюсер Михаил Некрасов. Они достали с полок пару старинных синтезаторов и, аккуратно протерев пыль, начали крутить не виртуальные регуляторы, а смикшировали песню на легендарной консоли Solid State Logic AWS948. Так и был создан прибор управления временем, перенесший нас в 1980‑е годы.
А это сейчас острый тренд, тяжелый люкс, не теряющий своих позиций. Ретро-стиль не планирует сходить с пьедестала. Трудно найти доказательство красноречивее, чем бешеная популярность The Weeknd — современного исполнителя с вайбом a‑ha. Тренд прижился и на наших бескрайних просторах. В 2019 году Дима Билан выпустил ностальгический трек «Про белые розы», а в творчестве Little Big в последние годы винтаж успешно соседствует с рейвом. Вишенкой на торте стал целый концерт «CIAO, 2020!» от «Вечернего Урганта» в стилистике культового фестиваля в Сан-Ремо. Послевкусие стало столь манящим, что треки отечественных поп-исполнителей на итальянском языке были выпущены как отдельный альбом.
В этом же русле двигались и Андрей Еронин с Михаилом Некрасовым, добавив намек на модный в 1980‑е синтвейв. Трек несет «по волнам» легкости, как нашумевшая песня Burito, пробуждает жажду приключений как «Прованс» Елки. Некоторые сэмплы освежают в памяти хит 1993 года «Sweet Harmony» группы The Beloved. При этом Андрей Еронин не копирует, а создает новое, смело играя с ассоциациями.
Песня «Хочу любви» тонко и ненавязчиво намекает на легкий южнославянский и балканский европоп и даже евродэнс. Получился готовый свежий хит, который мог бы вписаться в «Евровидение» — прямо как из печи. Организаторы (хотя бы национального отбора) — обратите внимание! Не зря же над аранжировкой и записью трека трудился Михаил Некрасов — участник «хитмэйкерской мастерской» для западных звезд. Он создавал «боевики» для украинской поп-дивы Златы Огневич, выступавшей на «Евровидении-2013».
«Время последних романтиков, где оно», — сокрушается в своей песне Леонид Агутин. Пока что не исчезло — творчество Андрея Еронина вселяет надежду. Его оптимизм — свежий воздух на фоне «душного нытья», моды на страдания и сложности. Да и во время тик ток-попа и бесконечных коллабов хочется «простого человеческого» — чистоты и искренности. Многие исполнители прячутся за цинизм мемов и теряют душевность. Когда все вокруг пронизано харизмой антигероев, хочется услышать простого парня, который не спрятался в пузыре напускного гламура и люксовой грубости, а поет для зрителя. А еще исполнителю, который в этом году отметит 50-летие, удалось сохранить в себе «мальчишескость» и «бойз-бэндовость». Рубаха-парень напоминает, что такое романтика молодости, настоящая любовь и доброта.
Формула хита на все 100% подвластна Андрею Еронину — бодрый ритм, теплая аранжировка, запоминающийся текст. Лакмусовая бумажка для проверки поп-хита — желание подпевать, танцевать и конечно же, картинки в голове, визуальные ассоциации. Эти тесты «Хочу любви» прошла на пять с плюсом.
Закрываем глаза, включаем трек и перед глазами проносятся, как кадры из клипа: поездка по горному серпантину, пляж, пальмы, экзотические фрукты, дерзкие танцы, красивые и загорелые люди. Да, совсем необязательно куда-то срываться прямо сейчас. Счастье может быть повседневным, достаточно хорошей музыки. Эту простую, но столь важную истину Андрей Еронин в очередной раз доказал своим треком «Хочу любви».
Прослушать песню Андрея Еронина «Хочу любви» можно и на сайте СМИ «АртМосковия»:
Трек «Хочу любви». Автор музыки — Михаил Некрасов. Автор слов — Марина Левченко. Разрешается к публикации на сайте сетевого СМИ «АртМосковия» артистом Андреем Ерониным.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.