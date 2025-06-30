Нюша и Мария Шурочкина стали победительницами второго сезона шоу «Сокровища императора»

В воскресенье на ТНТ состоялся финал второго сезона захватывающего приключенческого реалити-квеста «Сокровища императора». Победителями шоу стали «фуксики» — пара певицы Нюши и её сестры, Олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной.

В течение трёх месяцев звёздные пары участников бегали по Китаю, выполняя самые невероятные задания. Их главная задача — не прийти на финиш последними. Участники ели острейшую китайскую еду, осваивали боевые искусства монахов Шао-Линя, играли в Китайском театре, вспахивали поля, управляя китайскими коровами и каждый раз пытались без знания языка договориться с местными жителями о помощи. До финала дошли три пары, которые, к слову, находились на проекте с самого первого дня: «синие» — ясновидящая Лина Джебисашвили с бойфрендом Юрием Фунтовым, «зелёные» — космонавт, герой России Антон Шкаплеров с дочерью Кристиной и «фуксики» — певица Нюша с сестрой Марией Шурочкиной.

Сёстры Шурочкины были шокированы победой, ведь не рассчитывали дойти даже до четвертого выпуска. Часть выигранных денег они пообещали отдать на благотворительность, но всё же главным призом были не юани.

«Мы пришли, чтобы вспомнить, каково это иметь друг друга, иметь сестру. Произошла пересборка наших отношений. Мы проделали огромную работу между собой, и это самое важное», — поделилась Нюша.

«Этот сезон был невероятным, ярким, эмоциональным и красивым. В финале оказались, действительно, сильные команды. А победу наших любимых «фуксиков» я считаю закономерной, ведь с самого первого дня игры было понятно, что внутри этих хрупких девушек — мощный стержень, который и ведёт их к победам, к успеху. От нашего проекта они, как и многие другие пары, получили намного больше, чем деньги — проверили и укрепили свои отношения. Что может быть круче, чем осознавать, что ты — ведущая проекта, который меняет жизни людей?», – рассказала ведущая проекта Ольга Бузова.