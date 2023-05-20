О кино, музыке и не только: вечер в театральном салоне «Сцена 23»

Кино часто называют важнейшим из искусств, но можно ли отделить его от музыки, названной французским композитором Гектором Берлиозом «самым поэтическим, самым могущественным, самым живым из всех искусств»? 17 мая гости театрального салона «Сцена 23» побеседовали о музыке, кино и многом другом с известным российским киноведом и лектором Сергеем Томашем. Мероприятие состоялось в камерном и уютном Белом зале московского театра «Школа современной пьесы». Вечер украсило выступление лауреата международных джазовых конкурсов - саксофонистки Марии Зотовой.

История союза кино и музыки напоминает увлекательный роман с неожиданными поворотами сюжета. Кто, кроме Уитни Хьюстон, пел своему герою «I will always love you”? Где, помимо «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, можно услышать бессмертную мелодию Нино Рота, «украденную» им у самого себя? В каком фильме режиссёра Тэйлора Хэкфорда танцовщик – невозвращенец обнажает душу под песню «Кони привередливые» Высоцкого? Посмотрев отрывки из всемирно известных зарубежных и российских кинолент «Шербурские зонтики», «Профессионал», «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Розовая пантера» хочется открыть их для себя впервые или заново, узнать больше о творчестве и судьбах композиторов и, конечно, сделать новые открытия в диалоге с экспертом.

В мае и июне гости «Сцены 23» смогут лично пообщаться с одним из самых ярких фотографов и художников современности — Владимиром Клавихо-Телепневым, а также по-новому взглянуть на творчество первого русского импрессиониста Константина Коровина и знаменитого

поэта-шестидесятника Андрея Вознесенского.

Анонсы будущих мероприятий театрального салона «Сцена 23» на официальном сайте салона и в социальной сети ВКонтакте.

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