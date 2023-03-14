14 марта Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представил первую персональную выставку художника и архитектора Андрея Ноарова «Идеальные города», посвященную наследию и современному развитию жанра ведуты.

Андрей Ноаров. Венеция ночью. Архитектурная галлюцинация. 2019. Бумага, смешанная техника

Андрей Ноаров. Классический Петербург. Фантазия. 2022. Бумага, смешанная техника

Андрей Ноаров. Ночной пейзаж. 2011. Картон, смешанная техника

Андрей Ноаров. Петербург избежавший револлюции. 2017. Картон, смешанная техника

Андрей Ноаров. Фантазия в серых и коричневых тонах. 2015. Бумага, смешанная техника

Андрей Ноаров. Фантазия на тему садов Боболи. 2008. Бумага сепия

Андрей Ноаров. Фантазия с видом на арку и канал. 2015. Бумага, смешанная техника

Выставка раскрывает преемственность жанра ведуты в современных работах Андрея Ноарова и рассказывает о преобразовании представлений об «идеальных городах» от гравюры до почтовых открыток. Экспозиция условно делится на три части. Первый раздел демонстрирует печатную графику мастеров прошлого из собрания Ноарова-коллекционера. Центральный раздел посвящен собственным архитектурным фантазиям Андрея Ноарова, вдохновленным работами старых мастеров, его авторскому видению архитектуры «идеальных городов», воплощенных в рисунках, альбомах и подписных открытках. Третий раздел представляет собрание почтовых дореволюционных и советских открыток из собрания Музея архитектуры, которые демонстрируют развитие жанра ведуты в новейшее время.

Светлана Цыщук, куратор выставки:

– Художник своим творчеством привнес в пространство музея множество важных смыслов. Первоначальная идея о ценности рисунка и мастерства в области архитектурной графики, в целом качественного восприятия архитектурной среды, расширилась до границ жанра ведуты и ее трансформации в печатные открытки. Это позволило погрузиться в метаконтекст индивидуальной и коллективной памяти.

Как ценитель подлинной красоты и памяти об исторических местах, Андрей Ноаров предстает в первой части выставки как коллекционер. В его личном собрании хранятся работы таких мастеров, как Джованни Батиста Пиранези, Станислав Владиславович Ноаковский, Анна Петровна Остроумова-Лебедева, Владимир Алексеевич Щуко, Владимир Иванович Соколов, Яков Григорьевич Чернихов и других. Среди предметов – печатная графика (гравюры, автолитографии, ксилографии), а также рисунки, альбомы и авторские подписные открытки. Показ на выставке частной коллекции Андрея Ноарова, предназначенной для вдумчивого погружения, раскрывает секрет творческого вдохновения и становится эстетическим манифестом работ художника.

Центральная часть экспозиции демонстрирует Ноарова-художника. Большую часть времени он проводит в поездках по европейским и русским городам, где создает виды с натуры, этюды, оттачивая свое мастерство рисунка. Беря за основу реальные виды, он дополняет их образами, рожденными в воображении как мозаика из многочисленных впечатлений, графических набросков и произведений мастеров XVIII–XIX веков, экспериментирует с материалами, техникой и каждый раз создает необычные по ассоциациям и настроению произведения. Автор выстраивает диалог со зрителем, последовательно погружая его в разнообразные культурные контексты и пласты истории, проходя совместный путь от наброска к завершенной композиции.

Андрей Ноаров, художник и архитектор:

– Мне было интересно создать серию монументальных образов архитектурной среды не для идеального человека, не для «человека будущего», а просто для человека с определёнными культурными ассоциациями. Попытаюсь проследить некоторые особенности возникновения архитектурных фантазий на примере своих отдельных работ.

Светлана Цыщук, куратор выставки:

– Трогательность и лиричность работ Андрея Ноарова сочетаются с особым чувствованием архитектуры, ее глубинных основ. Можно сказать, что он отражает саму природу архитектуры. Каждый этюд с натуры или сочиненная композиция несут в себе память о великих мастерах, таких как, например, Саврасов или Пиранези. Строчки из поэзии возникают в сознании более искушённого зрителя, но для всех, как искусствоведов, так и любителей искусства, творчество и талант Ноарова станут бесценным открытием.

Выставка подталкивает к размышлению на тему идеального, как творческого противопоставления реальному, а также рассказывает о связи частного коллекционирования и музейного хранения.

Дарья Тишкова, куратор выставки:

– «Идеальные города» — это художественный образ, объединяющий все части выставки в панораму архитектурных миражей, попадая в которые узнаешь парадные фасады памятников известных городов.

Кураторы выставки предлагают зрителю принять участие в легком и непринужденном путешествии. Посредством ассоциаций, не лишенных доли иронии и возникающих на пути миражей, открывается целая панорама исторических перспектив и будоражащих сознание образов «идеальных городов» Андрея Ноарова.

Андрей Ноаров, художник:

– Рисунок, образы в рисунке – вещь, понятная без особых объяснений. Его смысл в том, чтобы просто и верно объяснить сложное.

Кураторы выставки: искусствовед, научный сотрудник отдела хранения архитектурно-графических фондов XVIII-IXX веков Светлана Цыщук, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Дарья Тишкова.

Андрей Ноаров – архитектор и художник. Родился в Москве в 1977 г. В 2001 г. закончил МАРХИ, с этого же года работал в ЦНРПМ. С 2002 года преподает на кафедре рисунка в МАРХИ. Участник нескольких российских и международных конкурсов: ArtPreview, «АрхиГрафика» и других.

Выставка завершит работу 10 апреля 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.