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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Маломерный флот Музея Мирового океана пополнился ботиком Петра I

editor
By editor
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Ботик Петра I. Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

С петрозаводской верфи деревянного судостроения в Калининград доставили реплику «дедушки русского флота» – ботик «Святой Николай». На такой же лодке молодой царь Петр I в 1688 году получил первые уроки судовождения по Яузе и Просяному пруду в селе Измайлово под Москвой. С легкой руки Петра I уже в 1722 году его стали называть «дедушкой русского флота». Этот миниатюрный корабль стал символом российского регулярного флота, строительство которого началось благодаря петровским морским преобразованиям.

Реплика деревянного ботика, выполненная в натуральную величину, вошла в состав исторической флотилии музея и разместилась в Петровском центре во Фридрихсбургских воротах. Оригинал уникального экспоната петровского времени хранится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

Открытая парусно-гребная шлюпка – так называют этот тип судна карельские корабелы, уже прошла свои первые морские испытания. Мастера из Петрозаводска изготовили его из тех же материалов, что и оригинал. Ботик длиной чуть больше шести и максимальной шириной два метра управляется 10 членами экипажа. По своим размерам он близок к современному шестивесельному ялу, но немного тяжелее.

Отдельного внимания заслуживает декор судна. На бортах – чередующиеся треугольники белого, синего и красного цветов. Кормовые фальшборты покрыты росписью ритмически повторяющихся завитков растительного орнамента. Гакаборт ботика украшен композицией с фигурой Святого Николая – покровителя моряков и мореплавания. Ниже композиции, на самом транце, помещены стилизованные маскароны, сочетающие черты головы льва и человека.

«Музей Мирового океана рассказывает своим гостям об истории отечественного судостроения, об основателе российского флота Петре Великом. У музея большой флот традиционных, народных лодок, которые каждый год отправляются в походы, участвуют в водных фестивалях и теперь среди них появился флагман – судно, которое собой олицетворяет историю. Это единственная подобная реплика в Калининградской области. Ботик Петра – символ рождения и развития российского флота и мы надеемся, что он приведет в музей и будет вдохновлять ребят, юных моряков, которые мечтают связать свою жизнь с морем», — отметил генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

Официальная презентация ботика Петра I «Святой Николай» состоится 25 января в рамках празднования Дня штурмана и открытия выставки «Флоту быть!» на территории Фридрихсбургских ворот. Первая навигация для бота запланирована уже летом 2025 года – в рамках ежегодных музейных мероприятий.

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