В подкасте «Сколько можно?!» актриса московского театра «У Никитских ворот», амбассадор благотворительного фонда «Гольфстрим» Яна Прыжанкова рассказала о особенностях актерской профессии, а также поделилась полезными советами какими качествами должен обладать актер, какие знания и умения необходимы в данной профессии.

«Самое важное качество для актера – это стрессоустойчивость. При этом психофизика актера должна быть очень пластичной. Это самое сложное в данной профессии. Человек должен сдерживать себя как пружина», - рассказала Яна.

Выбор профессии для многих людей сложен. Еще более сложным он является для подростков с ОВЗ. Их знания о мире профессий ограничены и зачастую отсутствует мотивация к труду.

Благотворительный фонд «Гольфстрим» реализует проект сопровождаемой профориентации «Друг и наставник» с января 2023 года. Подростки и молодые люди с низкими стартовыми возможностями на занятиях знакомятся с профессиями, требованиями к специалистам каждой профессии, востребованности и многое другое. Кроме теоретических занятий молодые люди на практике знакомятся с профессиями.

Уникальность проекта «Друг и наставник» в том, что к работе подключены волонтеры-наставники. Это студенты различных вузов и средне-специальных учебных учреждений, а также состоявшиеся профессионалы в своих профессиях.

В этом выпуске подкаста «Сколько можно?!» Яна Прыжанкова рассказала подробно о профессии актер, условиях труда и оплаты, где можно пройти обучение по данной профессии и какими качествами должен обладать молодой человек, который хочет посвятить себя творческой специальности.

Яна Прыжанкова - востребованная актриса московского театра «У Никитских ворот», креативный директор компании «Gold Step Production», режиссер-постановщик театрализованных представлений и праздников, педагог ГИТИС по степу, сценарист. Создатель творческой лаборатории для детей и взрослых «Созидай». Член Союза театральных деятелей РФ. С июня 2023 года является амбассадором БФ «Гольфстрим».

Благотворительный фонд «Гольфстрим» реализует программы комплексного сопровождения подростков и молодых людей с низкими стартовыми возможностями. Это основная категория на которую рассчитаны многие программы фонда. Сейчас благотворительный фонд «Гольфстрим» реализуем «Проект сопровождаемой профориентации «Друг и Наставник»».

Проект «Друг и наставник» нацелен на интеграцию Целей устойчивого развития — ЦУР №8 — достойная работа и экономический рост.

В рамках ЦУР №8 (8.3) проект содействует проведению ориентированной на развитие политики, которая способствует производительной деятельности, созданию достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и поощрять официальное признание и развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством предоставления им доступа к финансовым услугам.

К 2030 году (в рамках пункта ЦУР №8 — 8.6) существенно сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков.

В рамках национальной цели развития сохранение населения, здоровья и благополучия людей в проекте особое внимание уделяется повышению в обществе значимости семьи с детьми, формирование ответственного родительства, развитие родительских компетенций.

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

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