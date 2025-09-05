О развитии радио в условиях цифровизации рассказали на ВЭФ-2025

На площадке ВЭФ генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская приняла участие в панельной дискуссии, посвященной трансформации медиаиндустрии. Спикеры обсудили, как традиционные медиа отвечают на изменения в поведении аудитории, и что позволяет радио оставаться конкурентоспособным в цифровой среде. Дискуссия прошла в лектории Российского общества «Знание».

В эпоху цифровых преобразований традиционные медиа, и радио в частности, находятся в постоянном поиске новых форм взаимодействия с аудиторией. Ключевой вопрос современности – как оставаться релевантным и конкурентоспособным, когда медиапотребление кардинально меняется. Эти вызовы и стратегии адаптации стали центральной темой дискуссии на Восточном экономическом форуме.

Как отметила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская, ключевым инструментом для развития радио в ближайшем будущем станет глубокая интеграция с диджитал, которую уже сегодня реализовал холдинг.

«Восприятие аудитории очень ускорилось, – рассказала Любовь Маляревская. – И радио должно отвечать тенденции. Сегодня это не только традиционный эфир: радио создает для аудитории полноценную диджитал-среду».

«Русская Медиагруппа» выпускает ряд подкастов, которые дополняют музыкальный развлекательный эфир станций углубленным обсуждением тем. Например, серия подкастов MaxiBusiness от радио MAXIMUM – это цикл программ с представителями большого, среднего и малого бизнеса. Серию подкастов выпускает и «Русское Радио». «От слов к делу» – подкаст, в рамках которого холдинг рассказывает о самых вдохновляющих социальных проектах и благотворительности. «Здоровье по-русски» – подкаст о здоровье, посвященный русским традициям и методам лечения. Подкаст «Деньги на бочку» продолжает тему одноименной эфирной трехминутной программы и подробно рассказывает о финансах.

Данный тренд подтвердила и принявшая участие в дискуссии генеральный продюсер «ГПМ Радио» Ирина Ипатова, подчеркнувшая, что сегодня радио – это не только аудио, но полноценная медиаплощадка, которая также производит видеоконтент для соцсетей и сайтов, записывает ролики, снимает фильмы, проводит офлайн-мероприятия.

Помимо возможности разнообразить и расширять контент, диджитал дает радио уникальную возможность изучать аудиторию. По словам Любови Маляревской, «Русская Медиагруппа» регулярно проводит количественные и качественные исследования, однако именно диджитал-среда позволяет в полной мере отследить наиболее актуальные поведенческие паттерны аудитории, в том числе и нелояльной.

Сегодня РМГ работает над созданием нового направления – Emotional Big Data. Это анализ аудитории на основе огромных массивов данных, который позволяет сопоставить эмоциональное состояние слушателей с их действиями. Такой инновационный подход задает новую планку для анализа предпочтений слушателей и дает возможность выстраивать медиапродукт в соответствии с их пожеланиями и духом времени.