«Дьявол носит ПРАDА»: первый российский fashion-мюзикл на московской сцене

В Москве ожидается премьера первого в истории России fashion-мюзикла «Дьявол носит ПРАDА». Это роскошный, провокационный и невероятно стильный спектакль с оригинальным сюжетом, который приоткроет завесу тайны над закулисьем глянцевого мира. На сцену выйдут звезды шоу-бизнеса и самые яркие артисты российских мюзиклов, и мы, наконец, можем раскрыть имена главных героев.

«Дьявол носит ПРАDА» – одна из самых сенсационных театральных постановок в России. Это не адаптация сюжета культового фильма, а уникальный проект, вдохновленный историей самого влиятельного женского журнала страны – Cosmopolitan, который трансформировался в Voice, сохранив дух эпохи, но переосмыслив ценности. Журнал покорил страну и стал неотъемлемой частью российской модной индустрии.

Миллионы девушек мечтают попасть в fashion-индустрию. Мир глянца – это мир роскоши и гламура, мир состоятельных галантных мужчин и привлекательных шикарных женщин. Но какова его изнанка?

Впервые на сцене оживет мир моды, медиа и большой власти. Здесь переплетутся интриги, амбиции, любовь и предательство. Мюзикл расскажет о том, как остаться человеком в погоне за успехом и сделать правильный выбор между деньгами, славой и настоящими чувствами.

Это редкий в истории российского мюзикла случай, когда в основе сюжета не сказка и не история о давно минувших временах, а переосмысление реальности, в которой мы живем.

Одной из ключевых составляющих мюзикла являются костюмы персонажей. За создание образов актеров отвечает звездный стилист Эльвира Янковская. Ее уникальное чувство стиля и внимательность к деталям станут залогом визуальной выразительности проекта. Часть капсулы для постановки будет предоставлена ведущими российскими дизайнерами, а другая будет специально отшита в ателье с нуля, чтобы идеально передать характер каждого героя.

Более тысячи исполнителей, от ведущих артистов до новичков, приняли участие в кастинге. И мы с гордостью представляем звездный состав главных ролей премьерных показов.

Роль Марины Шпиц – главного редактора журнала — сыграют Елена Чарквиани и Оксана Костецкая.

Елена Чаркивани — актриса театра и кино, примадонна российских мюзиклов, обладательница Гран-при «Большой Романсиады» и участница популярных телепроектов («Один в один», «Ну-ка, все вместе!»). На её счету — главные роли в культовых московских постановках: Донна («MAMMА MIA!»), Мама Мортон («Чикаго»), мадам Жири («Призрак Оперы»), Мать-настоятельница («Звуки музыки»), Гризабелла («Кошки»), фройляйн Шнайдер («Кабаре») и многие другие.

Оксана Костецкая — лауреат премии «Золотая маска» за лучшую женскую роль (крестная фея в мюзикле «Всё о Золушке») и обладательница премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучшая актриса второго плана». Среди её ключевых работ — роли в спектаклях «Кошки», «Норд-Ост», «Кабаре», «Обыкновенное чудо», «Всё о Золушке», «Принцесса цирка» и др.

Антон Дёров исполнит роль Марка Волкова. Дёров — лауреат национальной премии «Музыкальное сердце театра», удостоен престижной награды за вклад в развитие музыкального театра. Известен по главным ролям в ключевых постановках: «Метро», «Иисус Христос – Суперзвезда», «Монте-Кристо», «Преступление и наказание» и т.п.

Юлия Чуракова в роли Киры Сиденко. Обладательница премии «Музыкальное сердце театра» (2009, Анита, «Вестсайдская история»), победительница телепроекта «Большой мюзикл» («Россия – Культура», 2021). Юлия исполняла главные и ведущие роли в мюзиклах «Шахматы», «Призрак Оперы», Mamma Mia!, «Звуки музыки», Zorro, «Русалочка», «Поющие под дождем», «Бал вампиров», «Привидение» и т.д.

Роль Зинаиды Андреевны, матери главной героини, исполняет Елена Моисеева — блестящая артистка мюзикла, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» за лучшую женскую роль (Мачеха в спектакле «Всё о Золушке»).

В её богатой творческой биографии — легендарный мюзикл «Норд-Ост», а также ключевые роли в постановках «Стейдж Энтертейнмент»: «Красавица и Чудовище», «Звуки музыки». Елена также играла в мюзиклах: «Я — Эдмон Дантес», «Обыкновенное чудо», «Алые паруса» и многих других.

Кульминацией светского зимнего сезона станет главная закрытая премьера мюзикла, которая соберет на одной сцене настоящую россыпь звезд. Приглашение на этот эксклюзивный вечер — знак особого статуса, а главным сюрпризом для избранной публики станет участие в постановке самых узнаваемых и любимых артистов страны. Их имена, тщательно скрываемые до поры до времени, призваны стать главной интригой и сюрпризом вечера. Тайное станет явным незадолго до премьеры, чтобы дать публике возможность оценить весь масштаб предстоящего шоу и заранее прочувствовать его невероятную энергетику.

После московской премьеры в феврале мюзикл отправится в масштабный гастрольный тур по более чем 20 городам России, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи и Новосибирск.

Над мюзиклом работает команда лучших профессионалов индустрии, включая генерального продюсера Римму Вагапову, автора идеи и исполнительного продюсера Павла Левченко, сценариста и режиссера Валерию Ломакину, продюсера Михаила Богомолова, композитора Дмитриеву Сараа, балетмейстера Бондикову Валентину и других талантливых специалистов.