карельский эпос стал сценарием для архитектурной подсветки курорта в Ленинградской области

Рынок курортной недвижимости России вступил в период своеобразного Ренессанса. Ввиду нарастающей конкуренции, застройщики новых комплексов находятся в поисках нестандартных решений, которые могут привлекать туристов и при этом не просто сохранят гений места, но и раскроют его в полной мере. И если когда-то привлечение именитых архитектурных бюро для данного формата недвижимости было в новинку, то сегодня девелоперы ищут новые решения, которые не просто решают задачи идентичности объектов, но и формируют незабываемую атмосферу курорта.

Так в рамках строительства курортного комплекса «Рощино Residence» в Ленинградской области создадут световые арт-объекты, вдохновленные карело-финским эпосом. В основу данной концепции легла историческая составляющая местности, на территории которой строится комплекс — поселок Рощино (до 1948 года – Райвола). Населенный пункт впервые упоминается ещё в шведских документах XVI века. Для освещения территории и инфраструктуры одноименного курорта разработали три сценария подсветки, которые будут меняться в зависимости от времени года и привнесут особую магическую атмосферу вечерам.

Северные широты, где расположен поселок Рощино характеризуются дефицитом естественного освещения в течение года. При этом белые ночи создают избыток света в летний период. Этот контраст лег в основу концепции освещения, разработанной компанией L1GROUP. Ее цель – создать для гостей эмоциональное состояние благополучия и отдыха, предложив «усладу для глаз» там, где света не хватает, и обеспечить экологичный свет, который не нарушает природные ритмы. В результате у авторов световой концепции получилось разработать новую культуру освещения, в основу которой легла мифология национального карело-финского эпоса «Калевала».

Это цикл историй о герое, сражающемся с силами тьмы и стремящемся к свету. Эта идея пути к свету как постижению мироздания стала ключевой для разработки интегрального светодизайна. Для каждой зоны сформированы отдельные световые сценарии с собственным смыслом и настроением: «Сотворение мира», «Путь Света» и «Волшебство».

Таким образом свет стал частью экосистемы, где каждый элемент комплекса, от растений и камней до жилых помещений, дополняют друг друга и создают полномасштабную световую инсталляцию. Такой подход соответствует актуальной международной тенденции, где свет сам по себе становится выразительным языком среды. Например, в масштабной инсталляции «Field of Light» Брюса Манро в Австралии свет превращается в метафору жизненного цикла: он «оживает» в пейзаже, становясь частью природного ритма.

«При разработке проекта «Рощино Residence» мы стремились отразить культурные особенности карело-финского фольклора, который формировался на протяжении веков в нашей местности, и бережно подчеркнуть уникальную природу Рощино. Мы продумали освещение, которое не диссонирует с природой, а становится ее продолжением», – пояснил Иван Федянин, сооснователь и управляющий партнер компании L1GROUP.

Сценарии освещения

«Сотворение мира» – жилые и общественные здания комплекса – основные источники света, символизирующие зарождение жизни. Внутренний теплый свет из окон минимизирует световое перенасыщение на улице, а внешняя подсветка, тонко подчеркивает контуры зданий и зоны общего пользования. В результате получается тихое и камерное освещение, которое подстраивается под время суток.

«Путь Света» – этот сценарий вдохновлен идеей странствий. Световые маршруты вдоль дорожек и аллей обозначены точечными светильниками и арками. Датчики движения обеспечивают навигацию и энергоэффективность, приглушая свет ночью, чтобы сохранить природные ритмы и не мешать отдыху гостей. Освещение выполнено с использованием невысоких светильников (до 5 метров), расположенных на расстоянии друг от друга, чтобы избежать визуального шума и гармонично вписаться в среду. Оборудование выполнено в тонах, сливающихся с природой, акцентируя внимание на самом свете.

«Волшебство» – тематическое освещение для особых зон. Здесь световые решения становятся более креативными: проекции, светильники на деревьях, отсылающие к карело-финской традиции, и арт-объекты. В «Саду камней» у воды – светящиеся из глубины валуны, в сосновом бору – сказочные эффекты, переносящие в «страну чудес» Калевалы. Гостям предлагаются брендированные фонарики в виде керосиновых ламп или фонарей для ночных прогулок, которые добавляют магии и уюта.

В настоящее время курортные комплексы России делают ставку, прежде всего, на реализацию максимального числа номерного фонда и апартаментов, а также инфраструктуру. Однако, как показывает практика, эстетика места также играет немаловажную роль. Она формирует эмоциональное состояние отдыхающих и именно освещение играет здесь ключевую роль, особенно если говорить о проектах, расположенных в более северных регионах.

