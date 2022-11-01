Объединение культурных центров ВАО организует конкурс детского рисунка «Светлый ангел»

На базе библиотек и культурных центров Востока Москвы с 1 по 24 ноября пройдет конкурс детского рисунка «Светлый ангел», посвященный рождественским традициям России для ребят от 6 до 14 лет. Организаторы конкурса пригласят авторов лучших работ на торжественное награждение победителей 20 декабря, которое состоится в рамках одноименного фестиваля.

Объединение культурных центров Восточного округа Москвы подготовило тематический конкурс рисунков для ребят от 6 до 14 лет, который будет приурочен к светлому празднику Рождества. Как обозначают организаторы, основной целью этого конкурса является популяризация традиционных исторических и культурных ценностей Российской Федерации среди граждан нашей страны и соотечественников по всему миру.

К участию в конкурсе приглашаются дети в двух возрастных группах: 6 – 10 лет и 11 – 14 лет. Организаторы предлагают участникам выбрать одну из трёх тем: «Рождественский ангел», «Традиции русского Рождества» и «Зимняя сказка». В каждой из трех номинаций профессиональное жюри (преподаватели живописи, члены Союза художников России, искусствоведы, сотрудники «ОКЦ ВАО») выберет по одному победителю в каждой возрастной группе. Подготовить работу можно будет в рамках мастер-классов в библиотеках Восточного округа, которые пройдут с 5 по 20 ноября. Полное расписание будет доступно на сайте проекта: https://cbs-vao.ru/angelsfest. Также работу можно подготовить дома и прислать организаторам в электронном виде, заполнив форму на сайте. Сроки приёма работ – с 1 ноября по 24 ноября.

15 декабря профессиональное жюри определит 30 призеров конкурса и пригласит их и всех желающих на фестиваль «Светлый ангел» в библиотеку №76 (ул. Барболина, д.6), в рамках которого состоится выставка лучших работ, награждение победителей и презентация подарочного книжного издания «А это был ангел…» от «ОКЦ ВАО». Также в этот день состоится розыгрыш подарков от партнеров мероприятия, среди которых книги, билеты на Кремлевскую елку и пр. Мероприятие начнется 20 декабря в 17:00.

Работы участников из лонг-листа, которые не попадут в шорт-лист после отбора жюри, будут принимать участие в голосовании в проекте «Активный гражданин», по результатам которого будут выбраны обладатели приза зрительских симпатий. Объявление победителя этого этапа состоится не позднее 1 февраля.

«В „Активном гражданине“ много раз выбирали победителей творческих художественных конкурсов. Только в этом году участники проекта уже дважды определяли лучшие работы в городских и всероссийских конкурсах детских рисунков. К каждому голосованию присоединились более 130 тысяч человек. Это шанс для начинающих художников показать свои работы широкой аудитории», — рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин.

Победители основного конкурса получат ценные призы, обладатели приза зрительских симпатий – победители голосования – будут награждены дипломами и наборами сувениров от проекта «Активный гражданин».

Подробнее о конкурсе на странице фестиваля: https://cbs-vao.ru/angelsfest .

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