Индивидуальные образовательные траектории идут в вузы России

26-28 октября в Москве прошла Вторая всероссийская ИОТ-конференция, посвященная развитию индивидуальных образовательных траекторий для студентов. Организованное в партнерстве с XIII Международной Российской конференцией исследователей высшего образования (ИВО) мероприятие очно посетили более 260 участников. А онлайн-трансляция деловой программы дала более трех тысяч просмотров. Актуальная тема внедрения ИОТ объединила высшие учебные заведения России и Республики Беларусь. География участников охватывает все регионы нашей страны, в том числе Крым и Луганскую народную республику.

«Всероссийская ИОТ-конференция – единственное мероприятие такого уровня и масштаба, на котором специалисты в области науки, образования и технологий могут обсудить роль индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) и эффективные способы их внедрения. С 2021 года конференция объединяет высшие учебные заведения России, которые уже перестраивают свои образовательные планы по модели индивидуализации либо заинтересованы в этом векторе развития. Таких вузов в стране уже более 100, и их количество растет. Во Второй всероссийской ИОТ-конференции, которая прошла 26-28 октября на площадке Высшей школы экономики, приняли участие очно 263 делегата. При этом во время онлайн-трансляции панельных сессий, дискуссий, докладов, круглых столов было более трех тысяч просмотров. География вузов-участников охватывает все федеральные округа РФ. Это 62 региона и 76 городов России», – заявила директор ИОТ-конференции Ирина Гордина.

Важность перехода высшей школы России на модель индивидуального образования подтверждают законодательные и программные инициативы. В декабре 2021 года Правительство РФ утвердило Стратегию цифровой трансформации науки и высшего образования. Согласно этому программному документу, к 2024 году не менее половины государственных вузов должны развивать ИОТ, а к 2030 году на модель индивидуального образования студентов должны перейти все университеты.

«Мы долго работали над изменениями законодательства, благодаря которым студент может получить в университете не одну, а две квалификации. Надо дать возможность человеку работать в нескольких отраслях. Сделать это как раз позволят ИОТ. Надо не бояться и начать. Сегодня мы находимся в точке, когда ИОТ – это не что-то неизвестное. Есть опыт и конкретные университеты, куда можно съездить, посмотреть, обсудить какие были проблемы, и предвосхитить их», – заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук на первой панельной сессии ИОТ-конференции «Новые образовательные результаты в индивидуализированном образовании».

«Мы понимаем, что страшно трогать образовательный процесс, и хорошо понимаем, с чего индивидуализацию можно начать. Мы дадим вам инструмент, с которым можно попробовать это сделать максимально безопасно», – сказал Владимир Рахтеенко, генеральный директор компании CUSTIS (разработчик платформы индивидуальных образовательных траекторий Modeus), председатель совета ИОТ-консорциума вузов.

CUSTIS презентовала на Второй всероссийской ИРО-конференции продукт Modeus lite как инструмент оценки собственной стратегии и вариант первого шага к индивидуализации. Не все университеты готовы к масштабному внедрению «большого» Modeus. Чтобы протестировать начальные гипотезы, можно воспользоваться Modeus lite. В нем предусмотрены базовые параметры: проектирование, каталог модулей, сборка образовательного пространства, организация выборной кампании и расписания для каждого студента. Все это позволит сделать быстрый старт на платформе, а также обеспечит комфортный переход на «большой» Modeus, даст хороший импульс развития индивидуализации в университете.

Динамика распространения индивидуальных образовательных траекторий в высшей школе России воодушевляет. Уже две трети вузов-участников программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» обязались развивать ИОТ.

«„Приоритет-2030“ – это невероятная работа людей, которые попытались сформулировать цель для вуза. Положить ее в определенную форму и формат, заполнив которые, вузы должны сделать свой следующий шаг развития. Подумать о том, куда они идут, и о том, что они должны сделать, чтобы туда дойти. Это классная история! „Приоритет-2030“ – это не просто цифра. Это год, в который мы метим: длинная траектория, и, планируя надолго, можно делать шаг в том направлении», – отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

Программа Второй всероссийской ИОТ-конференции дала возможность чиновникам, преподавателям и руководителям университетов ознакомиться с ходом индивидуализации высшего образовании, с ее новыми результатами и технологическими возможностями. С соответствующими докладами выступили представители вузов из Владивостока, Грозного, Екатеринбурга, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Томска, Тюмени, Ростова-на-Дону и других городов России.

Эксперты рассказали о новых требованиях к подготовке современных инженеров и ИТ-специалистов, об универсальных компетенциях в высшем образовании, а также о том, как обеспечить студентам и преподавателям не только новую, удобную инфраструктуру университета, но и психологическое благополучие при смене образовательной модели.

«Не надо питать больших надежд, что индустрия вам что-то расскажет. Я убежден, что университеты должны идти перед своими индустриальными партнерами. Что они должны преимущественно не проводить какие-то ОКР минорным интересам индустриальных партнеров. А наоборот, они должны проводить те НИР, на основании результатов которых они потом со своими индустриальными партнерами создадут новые бизнесы для тех рынков, на которых эти индустриальные партнеры играют», – заявил ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко на панельной сессии «Технологический суверенитет: новые требования к подготовке современных инженеров».

«Современный инженер должен стать рыночной персоной. Он должен понимать, что такое рынки, потребление, как это употребляется, как это будет употребляться через десять лет. Верхняя каста инженеров безусловно должна иметь свои модели отрасли, в которой они работают, в том числе и цифровые модели, вплоть до цифровых двойников. Когда я слышу: «Спросите индустрию»… Никому ничего индустрия никогда не скажет. Индустрия развивается насильно, она развивается со стороны, за счет инноваций, которые делают проектные или технологические компании. И всегда первые инновации в индустрии идут очень тяжело. Их не хотят пробовать. И только доказанная рекордная эффективность позволяет претендовать на дальнейший сбыт. Поэтому если вы инженер, если вы продуктовик, то вы лучше индустрии должны знать, куда она развивается!» – сообщил Владимир Рахтеенко.

Роль индивидуализации при реализации образовательных программ в Передовых инженерных школах обсудили на тематическом круглом столе. Его хедлайнером выступил проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

«Передовые инженерные школы фокусируются на магистратуре. То есть мы заинтересованы, объявляя конкурс, набрать в ПИШ, дать возможность талантливым, мотивированным и амбициозным студентам, выпускникам-бакалаврам принимать участие в образовательном процессе, то есть учиться и в решении фронтирных инженерных задач, в том числе, с помощью передовых продуктов, технологий цифровых, цифровых платформ, которые будут созданы в этой передовой школе», – сказал Алексей Боровков.

По окончании сессии ПИШ ИТ-компания СUSTIS и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Благодаря этому договору ПИШ СПбПУ сможет использовать передовые технологии Modeus. СUSTIS получит партнера в лице безусловного лидера среди Передовых инженерных школ.

Живую дискуссию среди ректоров и проректоров университетов вызвал вопрос о роли университетского кампуса в успешности студентов.

«Какого типа образовательные результаты мы хотим получить, на которые кампус должен влиять? В нашем случае это исследовательское мышление, умение работать в команде, готовность к самореализации в течение жизни, способность переводить знания в технологии, готовность заниматься технологическим предпринимательством. И тогда мы декомпозируем под эти образовательные результаты саму идеологию и политику кампуса, который является частью инфраструктуры», – выступил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Вторая всероссийская ИОТ-конференция инициировала дискуссии о профилизации и начале карьерного пути в России, о тьюторстве и академической мобильности, о форматах взаимодействия университетов, студентов и бизнеса, а также о методологии обучения по индивидуальным образовательным траекториям.

В мероприятиях деловой программы также приняли ректоры НИУ ВШЭ, ННГУ, МГСУ и ТИУ – Никита Анисимов, Елена Загайнова, Павел Акимов и Вероника Ефремова. Своим экспертным мнением поделились представители Министерства науки и высшего образования РФ – врио директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Александр Ведехин, заместитель начальника отдела Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Ксения Пестова, начальник отдела по работе с молодыми учеными Али Асадов, а также первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля, директор Центра содействия молодым специалистам Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Алексей Рвачев, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий и научный руководитель ЭАЦ «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов.

Итогом конференции стал обмен практиками массовой индивидуализации образования. Свои мастерские представили НИУ ВШЭ, Тюменский и Томский государственные университеты, а также ИОТ-университет. Они раскрыли роль преподавателя в современном вузе, разные аспекты навигации студентов по образовательным траекториям, возможности проектирования образовательного пространства для ИОТ, а также ноу-хау в анализе big-data.

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