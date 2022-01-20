Образовательная акция и предпремьерный показ фильма «Тайна» для учащихся прошли в московском «Медиаклассе»

20 января 2022 года в российских кинотеатрах откроется «ТАЙНА»: добрая и трогательная история про настоящее новогоднее чудо.

Незадолго до Нового года судьбы двух девочек — Кати (Полина Симачева) и Сони (Диана Енакаева) — переплетаются самым неожиданным образом. Они совершенно не похожи: одна живет с младшим братом в детском доме, а вторая — с папой-олигархом (Петр Федоров) и личной гувернанткой (Диана Пожарская) в загородном особняке. Но у них есть одна тайна на двоих. Через множество приключений в предновогодней Москве к разгадке этой тайны их ведут подсказки, оставленные Сониной мамой-писательниц.

В фильме приняли участие: Пётр Фёдоров, Диана Енакаева, Оксана Акиньшина, Диана Пожарская, Полина Симачева, Роман Мадянов, Игорь Хрипунов и другие российские актёры.

В тоже время, несколько дней назад, в рамках социально-культурного проекта «Газпром-Медиа Холдинга» «Территория КИТ» и проекта предпрофессионального образования Департамента образования и науки города Москвы «Медиакласс в московской школе» состоялось мероприятие для московских школьников, направленное на ознакомление с профессиями медиаиндустрии. Команда группы компаний ГПМ КИТ провела экскурсию по офису-киногороду ГПМ КИТ и организовала предпремьерный показ фильма «Тайна».

Участники медиакласса посетили офис группы компаний ГПМ КИТ, «Киностудию КИТ», анимационную студию, кинопрокатные компании «Централ Партнершип» и «Белые Ночи» – крупнейшие российские компании по созданию и дистрибьюции самых успешных фильмов и сериалов. После экскурсии в собственном кинотеатре для школьников был проведен предпремьерный показ фильма «Тайна», а также встреча с создателями фильма – режиссером Марией Можар, шеф редактором картины Наталией Ждановой и продюсером Анной Гутовской.

Антонина Приезжева, директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга»:

– Мы рады быть частью такого важного для будущих профессионалов медиаиндустрии проекта как «Медиакласс в московсокой школе». Совместно с телеканалами, радиостанциями, видеоплатформами и продакшенами в «Газпром-Медиа Холдинге» была разработана программа мероприятий и активностей, благодаря которой учащиеся смогут узнать об интересующих их профессиях больше, окунуться в рабочий процесс и лично понаблюдать за работой профессионалов. В этот раз ребята посетили офис ГПМ КИТ и получили возможность изнутри взглянуть на отдельные этапы кинопроизводства. При этом, хотела бы отметить, что подобные образовательные проекты имеют практический и стратегический эффект в формировании в перспективе круга специалистов, заинтересованных и увлеченных работой в сфере медиа, и «Газпром-Медиа», как социально-ответственная компания, всегда готова поддержать подобные инициативы и дать возможность реализовать амбициозные проекты, такие как «Территория КИТ», «Медиакласс в московской школе» и другие.

«Кино, без преувеличения, является механизмом массового воздействия такой силы, что с ним ничего не сравнится. Поэтому нам важно, чтобы молодежь знала, смотрела российские фильмы, а мы постараемся делать их такими, — чтобы еще и любила. Популяризация российского контента – важнейшая задача нашего культурно-социального проекта «Территория КИТ», — говорит Андрей Терешок, генеральный директор группы компаний ГПМ КИТ.

Проект «Медиакласс в московской школе» — это новый проект предпрофессионального образования Департамента образования и науки города Москвы. В медиаклассах будут готовить журналистов будущего — специалистов, создающих уникальный высококачественный мультимедийный контент. Благодаря проекту школьники не только получат знания, которые помогут им определиться с будущей профессией, но и смогут сформировать предпрофессиональные умения, которые потребуются будущим студентам, как во время обучения в ВУЗе, так и в дальнейшей работе и построении карьеры в сфере кино- и медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

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