Бизнес-леди из LA Sasha Belair выпустила денежный трек Money

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Александра Белякова, выпускающая третий трек под псевдонимом Sasha Belair @aleksandra_b, нащупала, как звучат деньги. Сейчас в социальных сетях активно распространяются ролики под зажигательную песню MONEY, все снимают видео, стремясь активизировать приток финансов. Вышедший трек стал суперуспешным и завирусился с масштабнейшим охватом – он уже на третьем месте в российском Тиктоке! И это неудивительно. В новой песне Александра смогла передать слушателям всю ту легкость, с которой девушка притягивает к себе деньги.

Sasha Belair - Money2

Вся философия Александры построена на расширении сознания, на выстраивании верного денежного мышления, позволяющего легко зарабатывать. Жить богато – нетрудно, если в душе ты ощущаешь себя богатым. На эту тему Александра Белякова в конце 2021 года выпустила книгу «На богатом. Пособие по денежному мышлению».

Саша Белякова — воплощение американской мечты, наставник денежного мышления, которая знает, как достичь своей цели. Помимо всего Александра Белякова – предприниматель, инфлюенсер, бизнес-спикер. Девушка знает все про деньги. За 2020 год суммарный заработок Александры составил 80 000 000 рублей, за 2021 год — более 150 000 000 рублей.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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