Объявлен питчинг детских анимационных проектов

Онлайн-кинотеатр IVI и команда мультсериала «Маша и Медведь» объявляют питчинг детских анимационных проектов. Победитель сможет запустить свой проект в производство на IVI Originals.

Онлайн-кинотеатр IVI вместе с командой популярного мультсериала «Маша и Медведь» начал прием заявок на питчинг детских анимационных проектов и приглашает авторов со всей России присылать свои идеи, синопсисы, а также готовые сценарии. Прием заявок продлится до 20 февраля, шорт-лист номинантов будет сформирован 10 марта, а финальный очный питчинг проектов пройдет 18 марта на XXVII Открытом фестивале анимационного кино в Суздале – одном из самых значимых событий в мире российской анимации.

«Несмотря на многообразие анимационного контента, спрос на новые миры, истории, героев, сюжеты, ценности и полезные навыки растет. И нет ничего более увлекательного, чем создавать новый мир! Мы постоянно в поиске новых идей и проектов, и создание новых анимационных проектов в партнерстве с экспертами и лидерами индустрии это возможность диверсифицировать портфель и развить индустрию. Конечно, Анимаккорд (команда проекта Маша и Медведь) это огромные профессионалы, с которыми любая идея принесет плоды и будет иметь потрясающий финальный результат. Выбор был очевиден. И наша команда очень рада этому сотрудничеству, верим, что впереди нас ждет интересный питчинг и дальнейшая реализация не одного вдохновляющего проекта», — поделилась Ольга Голубкова, руководитель детского контента.

Авторы лучших заявок получат шанс запустить свой проект в разработку для IVI Originals – подразделения онлайн-кинотеатра IVI, в котором платформа показывает свои собственные проекты. Выбирать победителя будут представители IVI и партнеры онлайн-кинотеатра – команда мультсериала «Маша и Медведь» и партнеры, эксперты отрасли.

Форму подачи заявки можно найти на сайте pitch.kids.ivi.ru .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.