17 января 2022 года в Антарктиде состоялся первый в истории кинофестиваль!

Участниками первого в истории кинофестиваля в Антарктиде стали 10 современных российских короткометражных фильмов. Картины кинофорума, отобранные программным директором Юлией Травниковой, были продемонстрированы на борту экспедиционного судна SH Minerva круизной компании Swan Hellenic. Жаркая борьба посреди ледяных айсбергов развернулась за главный приз кинофестиваля – бронзовую статуэтку «Летящий пингвин».

«Логика такого названия проста: если уж нелетающий пингвин, когда очень надо, способен полететь (по версии организаторов фестиваля), то и программа лучших российских короткометражных фильмов может быть показана на этом удивительном материке, открытом когда-то русскими мореплавателями», — рассказал генеральный продюсер кинофестиваля Михаил Довженко.

Обладателем Гран-при кинофестиваля и Приза зрительских симпатий стал фильм Глеба Росса «Белый гетеросексуальный мужчина». Диплом за лучшую режиссуру получила Алина Доценко (фильм «Сестра»). Лучший сценарий – Михаил Местецкий (фильм «Одна историческая ошибка»). Лучший актер – Кирилл Фролов (фильм «Как разжечь потухший огонь»). Лучшая актриса – Ольга Сутулова (фильм «Одна историческая ошибка»). Лучший оператор – Елена Щурова (фильм «Цугцванг»). Лучшая музыка – Гарик Сукачев (фильм «Помнишь»). Лучший монтаж – Сергей Филатов и Алексей Ефремов (фильм «Как разжечь потухший огонь»). Лучшие художники – Тихон Пенкин и Мария Левина (фильм «Молоко»).

В состав жюри первого антарктического кинофестиваля вошли (в алфавитном порядке): актер и кинопродюсер Юрий Ваксман, заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский, режиссер театра и кино Владимир Котт, поэт и режиссер Влад Маленко, певец, актер и телеведущий Евгений Маргулис, кинооператор Эдуард Мошкович, режиссер монтажа Тим Павелко, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

Официальный сайт кинофестиваля – www.antarcticfilmfest.ru .

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