Объявлен приём заявок на Short Film Days. Призовой фонд — 2 млн рублей!

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) объявляет приём заявок до 20 октября включительно.

Цель Фестиваля – выявление и поощрение талантливой творческой молодежи в области кино, продвижение короткометражных фильмов к широкой зрительской аудитории, развитие киноклубного движения.

К участию принимаются российские и зарубежные фильмы (с участием российских кинематографистов) хронометражем до 30 минут, снятые в 2021-2022 гг. в категориях:

«Игровые короткометражные фильмы»;

«Документальные фильмы»;

«Анимационные фильмы».

Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету на платформе www.script.moviestart.ru

Картины принимаются на русском языке или с русскими субтитрами.

Работы будет оценивать экспертный совет, состоящий из продюсеров, режиссеров, киноведов. Кроме того, лауреатов призов по профессиональным направлениям определят Гильдии Союза кинематографистов России.

Общий призовой фонд Фестиваля – 2 (два) миллиона рублей. Награда будет распределяться в следующих категориях:

350 тысяч рублей – за главный приз в номинации «Лучший игровой фильм»;

150 тысяч рублей – за «Лучшую режиссуру», по мнению Гильдии режиссеров Союза кинематографистов России»;

150 тысяч рублей – специальный приз «За лучшую операторскую работу», по мнению Гильдии операторов Союза кинематографистов России;

150 тысяч рублей – специальный приз «За лучшую продюсерскую работу», по мнению Гильдии организаторов производства Союза кинематографистов России;

150 тысяч рублей – специальный приз «За лучшую актерскую игру», по мнению Гильдии актеров Союза кинематографистов России;

150 тысяч рублей – специальный приз «За лучший сценарий», по мнению Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России;

300 тысяч рублей – за главный приз в номинации «Лучший документальный фильм»;

300 тысяч рублей – за главный приз в номинации «Лучший анимационный фильм».

Награждение победителей, по традиции, пройдет в рамках «Ночи короткого метра» 21 декабря – в самую длинную ночь в году.

Победитель в номинации «Зрительские симпатии» будет определён по итогам зрительского голосования на сайте www.shortday.ru, проходящего с 15 декабря 2022 г. по 31 января 2023 г., и получит приз в размере 300 тысяч рублей.

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) является проектом-преемником Всероссийской акции «День короткометражного кино», проводимой с 2014 по 2021 гг.

В период с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года в регионах России, а также на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы программ Фестиваля в рамках Эха «Дней короткометражного кино» (далее – «Эхо»). Площадки проведения «Эха» Фестиваля – кинотеатры и кинотеатральные сети, онлайн-платформы, точки кипения АСИ, мультимедийные центры, культурно-просветительские (дома народного творчества, музеи и т.д.) и досуговые объекты (дома культуры, театры, киноконцертные залы, развлекательные центры и т.д.), образовательные учреждения и другие площадки.

Организатор – продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.

«Мне очень приятно объявить о развитии нашего проекта, который с этого года носит статус международного кинофестиваля. Призовой фонд в размере двух миллионов рублей для молодых кинематографистов, выделенный Президентским Фондом культурных инициатив, количество площадок, внимание к проекту СМИ и ведущих продюсеров, позволяют говорить, что Short Film Days станет одним из самых масштабных и ярких проектов не только для дебютантов, но и всех любителей короткого метра», – отметил руководитель проекта, секретарь Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

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