Первый дискуссионный хакатон проекта для молодежи и о молодежи «КОД: РОССИЯ» прошел на форуме «КАСПИЙ-2022» в дагестанском Избербаше

13 сентября в Избербаше форумчане спорили и креативили вместе с представителями команды проекта: дискуссионный хакатон проводили политконсультант и эксперт по коммуникациям Алена Август и заслуженный врач России, председатель комитета Профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаева.

Проект «КОД: РОССИЯ» создан командой профессионалов в области – команда профессионалов в области политических проектов, коммуникаций и профсоюзного движения – все семеро женщин пришли к идее проекта в рамках программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». По мнению команды, проект сможет помочь поколению «старших» и поколению «молодых» найти контакт и достичь взаимопонимания, а также найти новые возможности развития молодежной политики в России.

Молодые люди из нескольких регионов России ознакомились с результатами масштабного исследования смыслового поля современной молодежи из 41 региона России. Инициаторы исследования – команда профессионалов в области политических проектов, маркетинга и профсоюзного движения «ПрекрасноеСоздаетВеликое», созданная в рамках программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В исследовании приняли участие более 500 молодых респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Томской, Тамбовской, Ростовской областей, Татарстана, Карелии, Дагестана, Пермского края и других регионов.

Вместе с молодежью обсуждали результаты эксперты: генеральный директор исламской финансовой организации «Ляриба-финанс» Мурад Алискеров, заместитель начальника отделения военной части по военно-политической работе, участник специальной военной операции Роман Васильченко, заместитель министра Республики Дагестан по туризму, и народным промыслам Анна Безрукова.

Затем участники форума разделились на группы и проработали проблемы и решения по выбранным, откликнувшимся лично им темам: молодежная политика, семья, трудоустройство и карьера, качество образования, развитие собственного дела и туризм.

Важно, что молодежь сама искала решения тех проблем, которые касаются сверстников и не стеснялась отстаивать свое мнение в дискуссии с экспертами. Игра игрой, но темы ребята поднимали очень серьезные. Самая горячая дискуссия возникла в отношении, «кто кому должен» — должны ли родители помогать уже выросшим детям на этапе становления, или чувство благодарности от молодых людей должно возникать априори, в какой бы экономической ситуации не оказывалась семья. Живо обсуждали вопросы профориентации и качества высшего образования – молодым людям хочется найти не просто работу с приемлемой зарплатой, а работу-призвание, которая будет приносить и достаток, и делать человека счастливым.

Мнения у поколений, даже не столь далеких друг от друга, разные, но отмечу, что молодые люди отстаивают свою позицию, а значит, у них есть свое понимание правоты и мироустройства, достойное уважения, — сказал Мурад Алискеров.

Ребята подали много дельных предложений, а проработка темы внутреннего туризма впечатлила меня как заинтересованного в развитии этого направления профессионала, — отметила Анна Безрукова. Предложения молодежной аудитории пойдут в копилку проекта «КОД: РОССИЯ» и станут вкладом в позитивные изменения молодежной политики в России – именно в этом видят одну из целей проекта его авторы.

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