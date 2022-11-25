В «Каро Октябрь» состоялась торжественная церемония закрытия «Кино без барьеров» 

21 ноября в «Каро Октябрь» прошла церемония закрытия XI Международного Кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Кинофестиваль, организатором которого выступила РООИ «Перспектива», проходил с 18 по 21 ноября, а основные кинопоказы состоялись в кинотеатре Центрального детского магазина.

«Спасибо нашему жюри, что так много трудились! В этом году было рекордное количество фильмов, и для многих членов жюри это стало настоящим сюрпризом. Огромное спасибо всем участникам, партнерам, волонтерам и друзьям. Благодаря вам, наш Кинофестиваль прошел отлично!» — рассказала Денис Роза, руководитель РООИ «Перспектива», идейный вдохновитель Кинофестиваля.

На торжественном закрытии объявили победителей кинофестиваля в 17 номинациях, а также 2 спецпризера. В список попали как российские, так и зарубежные фильмы. Победители получили памятную статуэтку «Кино без барьеров», а также призы от спонсоров и партнеров мероприятия.

Полный список победителей:

Лучший полнометражный игровой фильм − «Особенный» (реж. Игнасио Маркес, Венесуэла);

Лучший короткометражный игровой фильм − «Отчужденность» (реж. И Ван, Китай);

Лучший полнометражный документальный фильм — «Несовершенная» (реж. Брайан Мэлон, Риган Линтон, США);

Лучший короткометражный документальный фильм — «Я гуляю ночью» (реж. Хелена Малак, Франция);

Лучший анимационный фильм — «За забором» (реж. Мария Коган-Лернер, Россия);

Лучший фильм, ломающий стереотипы — «Костыль» (реж. Сачи Каннингхэм, Чандлер Эванс (Вайябобо), США);

Самый жизнеутверждающий фильм — «Художник и сила мысли» (реж. Элдер Фрага, Бразилия);

Лучший фильм о любви — «65 роз» (реж. Давиде Дель Маре, Италия);

Лучший фильм для детей — «Луи и его ботинки» (реж. Тео Жамин, Кайу Леунг, Марион Филипп, Жан-Герод Блан, Франция);

Лучший фильм о детях — «Зулали» (реж. Айк Ордян, Армения);

Лучший фильм, снятый подростками и молодежью — «Большая история маленького человека» (Команда авторов: Анастасия Ильина, Юлия Маховская, Анастасия Тихонова, Россия);

Лучший фильм о правах людей с инвалидностью — «Я не уйду тихо» (реж. Николас Брукман, США) и «Лида» (реж. Константин Райх, Россия);

Лучшая режиссерская работа — «Шрамы» (реж. Алекс Анна, Канада);

Лучшая операторская работа − «Тео и метаморфозы» (Дамьен Одуль и Сильвен Родригез, Франция);

Лучший актер − Хуан Мануэль Монтилья «Ланги» за роль в фильме «Пытающийся» (Испания);

Лучшая актриса Мириам Гарло за роль в фильме «Глухая» (Испания);

Приз зрительских симпатий — «Нормальный только я» (реж. Антон Богданов, Россия);

Специальный приз жюри — «Дышать» (реж. Гульназ Галимуллина, Россия);

Специальный приз жюри — «Слышу только я» (реж. Итару Матсуи, Хит Козенс, Япония);

Гран-при — «Паралимпиец» (реж. Алдияр Байракимов, Казахстан).

«Все мы разные, и каждый имеет право на самовыражение. Весь путь цивилизации — путь от нетерпимости к терпимости. Фестиваль «Кино без барьеров» так решительно, азартно, ярко разламывает эти барьеры и помогает нам быть добрее и терпимее друг к другу», — подчеркнул Николай Лебедев, председатель жюри Кинофестиваля, режиссер.

Главная задача «Кино без барьеров» — разрушить стереотипы о людях с инвалидностью, научить принятию инаковости, толерантности. Праздник объединил более 3000 активных участников — с инвалидностью и без — из разных стран мира. Участники из Японии, Бразилии, Аргентины, Испании, Казахстана и многие другие. А специальный гость — Её Светлость Княгиня Виктория Романовна.

Вручая награду за самый жизнеутверждающий фильм, Виктория Романовна подчеркнула: «Я очень рада быть сегодня здесь! Эти фильмы — нечто невероятно, это просто какая-то магия. Каждый фильм заставляет нас мечтать, верить, они дают надежду людям во всем мире. И конечно, они поддерживают нас, когда мы переживаем трудные времена».

Ведущие мероприятия — телеведущий, историк моды Александр Васильев и актриса театра и кино Анастасия Денисова. Помимо награждений, зрители увидели праздничный концерт с творческими художественными номерами от Центра креативных индустрий МГТУ им. Н.Э. Баумана, балета А. Самойловой, выступления театра «НЕдоСЛОВ», театра «Круг 2», выступления Олега и Натальи Бутман, бас-гитариста Алексея Заволокина.

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