Объявлено о создании Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона

Данное решение было объявлено на международной научно-практической конференции «О русских названиях географических объектов в Океании», объединившей ведущих специалистов по данной проблематике из России (Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Иркутск, Владивосток) и Австралии (Канберра) 12 февраля 2021 года. А уже 15 февраля Ассоциация собрала в своих рядах всех ведущих специалистов страны.

Участники конференции выступили с докладами о сохранении историко-географического наследия отечественных ученых и мореплавателей, обсудили уже проделанную работу, опубликованную в книге «Россия и Океания. Исследования и путешествия россиян XIX-XXI вв.», благодаря которой был выявлен 71 русский топоним, 8 из которых используются и в наши дни, обратили внимание на необходимость составления дорожной карты, позволяющей идти в направлении восстановления русских топонимов на мировых картах, а также необходимость создания российского атласа мира с использованием русских названий географических объектов.

Учреждение Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона происходит по инициативе руководителя Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН Н.Н. Миклухо-Маклая, о чем он объявил на мероприятии. Это первая попытка объединить специалистов по изучению Южно-Тихоокеанского региона – одного из крупнейших регионов мира с целью создания условий для активной и качественной работы, которую подержали российские ученые.

«Конференция в библиотеке Смольного не может не напоминать подготовку революции (теперь уже научной)», – поделился по итогу докладчик Окунев Игорь Юрьевич, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник, директор Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований МГИМО МИД России.

Ассоциация будет не только способствовать восстановлению русских топонимов на мировой карте, но и объединит исследователей для содействия их научной деятельности, создаст благоприятные условия для сохранения отечественных традиций изучения Южно-Тихоокеанского региона, всесторонне поспособствует информационной поддержке научной деятельности, привлечет в науку молодых ученых для решения задач популяризации науки и вовлечения новых исследователей региона.

Функционирование Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского происходит на базе Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН с привлечением специалистов со всей России.

Также, по итогу конференции, участники подготовят книгу на основе представленных докладов.

Фото предоставленно Фондом им. Миклухо-Маклая

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