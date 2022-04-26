Обзор сериала «Оффлайн»: Когда виртуальное переходит в реальность

Главные роли в проекте исполнили Никита Ефремов, Полина Максимова, Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Никита Кологривый. Рассказываем, почему этот захватывающий сериал никак нельзя пропускать.

С виду Саша Белов (Никита Ефремов) — любящий муж и ответственный отец. Его дочка идёт в первый класс. Молодой человек работает в компании, занимающейся кибербезопасностью. Его работу высоко ценят, он считается талантливым специалистом. Но Саше этого явно мало, ему хочется славы и признания. Да и деньги никогда лишними не бывают. Может быть, именно поэтому он создал революционное приложение BeHappy, в котором одни продают, а другие покупают наркотики. Пользователям достаточно просто поднести мобильный телефон к губам и произнести кодовую фразу, и они оказываются в BeHappy. Прелесть сервиса в том, что он невидимый. Если сотрудник полиции вас остановит, он не сможет обнаружить приложения на телефоне, никакой иконки нет. И если органы правопорядка научились ловить продавцов запрещённых веществ в даркнете, то до BeHappy им не дотянуться. Саше (а в сети он известен как Раст) помогает приятель Антон (Никита Кологривый). Он администратор BeHappy. Антон, естественно, тоже никому из близких не рассказывает о прибыльном бизнесе. Оба живут во лжи, но сами они находят для себя оправдания. Всё для семьи!

В один не очень прекрасный день всем пользователям приложения приходит сообщение от человека под ником Анонимус. Он предлагает всем юзерам сдаться полиции. В противном случае их ждёт смерть. В качестве пугающего подтверждения Анонимус присылает фото убитого парня. Молодые люди начинают приходить в полицию и рассказывать про BeHappy. Приложением и смертями, так или иначе связанными с ними, начинают интересоваться сотрудники правоохранительных органов Андрей Никонов (Денис Шведов) и Елена Листьева (Полина Максимова). Забавно, что в качестве помощника они привлекают Сашу, знатока даркнета и всех тёмных уголков интернета.

Свою игру ведёт Эскобар. Этот человек был главным продавцом в даркнете до появления BeHappy. Теперь объёмы продаж у него резко упали. Он хочет любой ценой стать владельцем приложения. И Саше, и Антону грозит опасность. Непонятно даже, может быть, Анонимус и Эскобар — один и тот же человек. Смерти продолжаются.

Режиссёром всех 10 эпизодов стал Кирилл Плетнёв. Больше он известен как актёр, но уже 10 лет Плетнёв снимает фильмы. Его полнометражный дебют — жизнеутверждающая драма о надзирательнице тюрьмы, которая хочет участвовать в песенном конкурсе, — был показан на «Кинотавре» 2017 года. За ним последовали мелодраматическое роуд-муви «Без тебя» и романтическая комедия «Семь ужинов». Плетнёв впервые снимает сериал, да к тому же мрачный и настолько захватывающий. Режиссёр рассказывает, что был очень рад участвовать в этом проекте, потому что ему сразу же понравился сценарий.

У сериала мощный актёрский состав: Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Риналь Мухаметов и Никита Кологривый. И если Шведов предстаёт в привычном и отлично ему подходящем амплуа брутального работника органов, то остальные примеряют необычные и противоречивые образы. «Оффлайн» подкупает глубокой психологической проработкой персонажей, так что стоит ожидать сюрпризов. Все они не те, кем кажутся.

Само название говорит о том, что действие развивается в реальной жизни, а потому за любые действия в виртуальном мире придётся платить в оффлайне. Создатели BeHappy успешно скрывают свои личности и уверены, что их так никто никогда и не раскроет, но всё тайное должно стать явным. Сценаристам удаётся раскрыть эту двойственность положения главных героев. Онлайн неотделим от оффлайна и невозможно долго делать вид, что криминальные действия в виртуальном мире не связаны с семейными горестями и радостями обычной жизни. Об этой вроде бы простой и сразу же напрашивающейся морали не будет лишним напомнить в очередной раз.

Сериал может заинтересовать как взрослых, так и подростков. Помимо основной сюжетной линии, связанной с владельцами BeHappy, Эскобаром, Анонимусом и стражами порядка, на экране сразу несколько постоянных пользователей приложения. Все они молодые люди, увязшие в мире наркотиков. Кто-то их принимает и никак не может расстаться со смертельно опасной привычкой. Другие попали на крючок продавцов запрещённых веществ и были бы рады завязать с распространением, но им угрожают расправой. «Оффлайн» показывает сложный клубок взаимоотношений между теми, кто продаёт наркотики, теми, кто их покупает, родителями наркозависимых, полицейскими и сотрудниками ФСБ, которые арестовывают кладменов, но редко когда могут добраться до верхушки этой цепочки. Авторы сериала, с одной стороны, рассказывают эмоциональную историю, с другой, не пытаются никого явно осудить. Они не опускаются до банальностей о вреде наркотиков. Это понятно и так, но одними словами делу не поможешь.

Редко какой российский сериал не боится обращаться к обычно табуированной теме наркотиков. Это нелегальный и быстро меняющийся мир с огромными прибылями и постоянной опасностью. Сценаристы «Оффлайна» подчёркивают, насколько тяжело поймать крупного наркодилера с поличным. Никто из больших игроков не хочет пачкать руки, а потому у них всегда есть толпа шестёрок, выполняющих всю грязную работу. И пока кого-то ловят, торговля продолжается.

Сюжет сериала держит в постоянном напряжении. Анонимус убивает всё больше пользователей BeHappy, а Саша Белов ходит по самому острию. Надо сказать, что при совершенно разных обстоятельствах он в чём-то схож с Андреем Романовичем Чикатило из другого проекта Okko. Как и советский маньяк, гениальный хакер сам себя ловит. Чикатило был дружинником и участвовал в спецоперации «Лесополоса», а Белов помогает сотрудникам органов выйти на Эскобара и создателей BeHappy. Оба ловко заметают следы. И вроде бы цель полицейских рядом, буквально у них под носом, но только они этого не знают. Эта игра в кошки-мышки создаёт саспенс, который не даст зрителям заскучать.

«Оффлайн» порадует любителей интригующих триллеров, например, таких ярких представителей скандинавского нуара, как «Мост» и «Убийство». Кто методично и с пугающей жестокостью истребляет пользователей BeHappy? Доберутся ли оперативники до Саши и Антона? Сможет ли Эскобар «отжать» лакомое приложение? Вопросов очень много, за каждым из них загадка с неординарным ответом. Не спешите с выводами и не пытайтесь поделить всех героев на строго положительных и отрицательных. Как и положено достойным современным сериалам, чёрного и белого здесь, как и в жизни нет, только бесконечное число оттенков серого.

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