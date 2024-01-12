Один из крупнейших в мире театров оперы и балета впервые организовал показ для незрячих людей с тифлокомментированием

Благодаря победе Государственного академического Большого театра России в грантовом конкурсе программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», три постановки на исторической сцене театра («Царская невеста», «Травиата» и «Кармен») будут адаптированы для незрячих посетителей и пройдут с тифлокомментированием. Это новый этап развития инклюзии не только в Большом театре, но и очередная веха доступности культуры для всей страны.

«Необходимо отметить, насколько актуальна тема расширения возможностей и создания условий для интеграции людей с инвалидностью в культурную жизнь общества, в том числе с нарушением зрения. Мы благодарны нашим партнёрам из Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» за совместную, системную работу, которая проводится по развитию тифлокомментирования. Сегодня состоится удивительное событие, которое стало возможным благодаря огромному труду профессионалов, истинных подвижников и энтузиастов, безгранично преданных избранному делу», - отметила Надежда Преподобная, статс-секретарь-заместитель Министра культуры Российской Федерации.

Адаптации культуры, искусства и развитие инклюзии – это естественное состояние современного общества, внутри которого нет ограничений и барьеров для людей с особыми потребностями здоровья. Об этом говорит руководитель программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева: «В России проживает 330 тысяч людей с инвалидностью по зрению, и важно создавать равный доступ для всех посетителей театров, цирков и музеев и адаптировать визуальные произведения искусства, выставки и представления для людей с нарушением зрения по всей России. Программа «Особый взгляд» уже много лет проводит грантовые конкурсы и ежегодно поддерживает более 60-ти театров. В этом году к грантовому конкурсу присоединился и Большой театр России, что является значимым событием в мире инклюзии».

Для слепых и слабовидящих людей посещение театров, цирков, кинотеатров такой же досуг, как и для любого другого человека. Важно создать комфортные условия для людей с нарушением зрения, в том числе и на главных площадках страны. На этом заострила внимание народная артистка России, общественный деятель, художественный руководитель центра социальной интеграции Диана Гурцкая:

«Это значимое событие для всех нас, поскольку говорит о большом шаге в развитии инклюзивной культуры в обществе. Вы знаете, я безумно люблю театр, поскольку просмотр спектакля может окунуть в многогранный мир драматического произведения. Театральная сцена дает актеру огромное пространство для самореализации, возможность поговорить на языке искусства. На протяжении многих лет перед Новым годом я со своей семьей посещаю балет Щелкунчик в Большом театре. Я всегда мечтала посмотреть этот спектакль с тифлокомментарием, и сейчас я понимаю, что мечта начинает осуществляться».

Главная составляющая успешного тифлокомментирования – это профессиональная работа специалиста в этой области. В проекте Фонда и Большого театра задействована Вера Февральских, тифлокомментатор высшей категории: «Тифлокомментарий к опере имеет свои сложности. Если в драматической постановке есть паузы и в них тифлокомментатор успевает рассказать свой текст, не накладывая его на реплики актеров, то в опере это сложно выполнимо, ведь постоянно звучит музыка. Я очень рада, что помимо «Кармен» у нас будет еще две оперы с тифлокомментированием, ведь очень важно, чтобы незрячие люди могли ходить в театры наравне со всеми».