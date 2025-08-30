VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

«Одинокая нежная»: Филипп Киркоров представил новую песню

филипп киркоров, митя фомин в шоу большой хит
Фото © пресс-служба ТНТ

Под конец лета Филипп Киркоров сделал для поклонников долгожданный сюрприз — выпустил новую песню «Одинокая нежная», которая ждала своего часа почти 20 лет!

На вопрос почему он не выпускал ее на протяжении 20 лет, Филипп пояснил: «Некоторые песни попадают в репертуар артиста и становятся хитами молниеносно, а некоторым, как хорошему вину — нужна выдержка. Я уверен, что «Одинокая нежная» понравится слушателям, ведь я очень долго хранил ее в сердце, потому что она — особенная. Она о чувствах, которые переживают многие, о боли разлуки и внутренней тоске, и я очень хочу, чтобы она нашла своего слушателя именно сейчас, когда она созрела».

Автором песни выступил композитор Ким Брейдбург — с ним народного артиста связывают совместные музыкальные проекты и плодотворное сотрудничество в рамках шоу-бизнеса. Именно он написал для Филиппа Киркорова такие хиты, как «Обычная история» и «Килиманджаро», которые стали классикой и полюбились миллионам слушателей.

«Одинокая нежная» — это не только музыкальный шедевр, созданный прославленным автором и исполненный талантливым артистом, но и сильное эмоциональное послание о том, как важно ценить и беречь любовь и даже в самые трудные моменты не стоит терять надежду.
Этот релиз — особенный момент в карьере артиста, ведь он отражает его уважение и особое отношение к женщинам, которые ценят его творчество за искренность и способность передавать самые глубокие эмоции. В каждом куплете песни звучит глубокое переживание, а эмоциональный вокал певца передает всю палитру чувств героини — от нежности до боли. Филипп вложил в эту песню частичку своей души, и именно поэтому «Одинокая нежная» обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий этого сезона, тронув сердца слушателей своей искренностью и теплотой.

