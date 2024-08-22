Одна чашка кофе меняет всё! О книге «Двойной латте в дождливый день»

Для многих жителей мегаполисов кофе – ежедневный ритуал, особая традиция, без которой не начинается утро. 18-летняя Айви, которая недавно переехала в новый город, заходит в кафе, чтобы наполнить свой день ароматным напитком. Там она знакомится с Рэйденом. Он бариста, большой фанат книг и начинающий писатель. Они могут болтать часами обо всем на свете. С ним легко, тепло и уютно. Но у каждого свои тайны, проблемы и травмы. Найдут ли они утешение друг в друге или это новое испытание судьбы?

После триумфального выхода фэнтези «Принц Ардена» Софи Анри создает новый мир в жанре романтической прозы. Прототипами главных героев «Двойной латте…» стали персонажи «Ардена» Рэндалл и Аврора. Роман погружает в атмосферу первых сильных чувств и робких признаний, окутывает нежностью и любовью и, конечно, добавляет остроты молодежного юмора. Это отличный роман для уютного вечера.