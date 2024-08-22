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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Впечатление от книги Кати Брандис «Зов глубины»

editor
By editor
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зов глубины

Имя Кати Брандис прочно ассоциируется у юных читателей с циклом книг об удивительных подростках «Дети моря» и «Дети леса». Новинка «Зов глубины» продолжает морскую тематику и рассказывает громкую историю самого Тихого океана.

В центре сюжета 16-летний Леон. Он входит в элитную группу ныряльщиков на глубину более 1000 метров. Вместе с осьминогом Люси они исследуют мир океана, разгадывая его тайны. Однажды им удается совершить сенсационное открытие! Они обнаружили «зоны смерти». Все морские обитатели покидают океан, а на суше уже бьют тревогу. Но и это еще не все. Могущественная корпорация не довольна этим открытием. И теперь Леон и Люси находятся в смертельной опасности. Получится ли у них выстоять в борьбе за жизнь и за океан?

Катя Брандис вновь создает уникальный мир, в котором подчеркивается индивидуальность персонажей, важность дружбы, преданности и выбора. Книга написана в совместно с профессором биологических наук, отсюда большая внимательность к каждой детали – от камешка на дне океана до описания его удивительных обитателей. Начните погружение прямо сейчас!

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