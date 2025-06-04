В подмосковном пансионате «Звенигород» открылась Международная летняя театральная школа СТД РФ

В Звенигороде состоялось открытие Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ. 50 участников из 9 стран мира, в том числе из России, Франции, Казахстана, Южной Кореи, Беларуси, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, и Азербайджана будут постигать тонкости профессии в течении трех недель.

Церемония открытия по традиции прошла на свежем воздухе в Творческой резиденции СТД РФ «Звенигород». Участникам был представлен необычный спектакль «ВОЗДУНАВТЫ» в стилистике белой клоунады с цирковыми элементами и интерактивом. Артисты клоун-артели «ШаКе» включили в спектакль номера, в которых участники школы прикоснулись ко всем существующим театральным жанрам.

Творческая резиденция Союза театральных деятелей РФ приняла гостей на три недели. Летняя театральная школа призвана стать одним из важных событий в профессиональном театральном сообществе.

«Международная театральная школа СТД – один из лучших творческих проектов, который позволяет улучшить профессиональные навыки и завести друзей. Молодых актеров, танцоров, артистов музыкального театра и режиссеров из разных городов и стран ждет трехнедельный интенсивный образовательный процесс, насыщенный творческими экспериментами и обменом опытом», — сообщил руководитель Центрального аппарата СТД Данияр Турусбеков.

Постигать тонкости профессии будут полсотни молодых профессиональных артистов из девяти стран мира. Конкурс, чтобы стать участником курса, был нешуточный: более десяти человек на место. Подать заявку могли профессиональные артисты до 40 лет, для иностранцев было обязательным знание русского языка. Претендентов оценивали по анкетам и видео-заявкам.

Среди участников: артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Волгограда, Дзержинска, Екатеринбурга, Иваново, Казани, Кирова, Луганска, Мегиона, Мирного, Мичуринска, Оренбурга, Перми, Рязани, Севастополя, Сергиева Посада, Солнечногорска, Томска, Уфы, Якутска, а также из Ниццы (Франция), Кокшетау (Казахстан), Сеула (Южная Корея), Минска (Беларусь), Еревана (Армения), Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Кыргызстан) и Баку (Азербайджан).

Образовательная программа будет включать работу трех ключевых лабораторий:

Танцевальный спектакль (современная хореография), где участники познакомятся с современными танцевальными практиками, исследуют новые способы выражения чувств через движение и примут участие в создании оригинального танцевального спектакля. Наставники школы — педагоги, танцхудожники, хореографы Александра Конникова и Албертс Альбертс. Драматический спектакль, где участники смогут погрузиться в глубокое изучение драматургии, сценического действия и биомеханики, совместно создадут постановку, раскрывающую актуальные темы современного театра. Наставник школы — режиссер, драматург, сценограф, преподаватель биомеханики Искандер Сакаев. Оперный спектакль, где молодым артистам музыкального театра и режиссерам предстоит поработать над оперной постановкой, изучить специфику жанра и особенности взаимодействия вокала и сценического искусства. Наставник школы — режиссер оперы, руководитель режиссерской группы Большого театра, преподаватель ГИТИСа Михаил Кисляров.

«Помимо работы в лабораториях, участников ждет общая образовательная программа, в которую войдут занятия по вокалу, сценическому движению, сценическому бою, актерскому мастерству, хореографии и сценической речи. В программе летней школы запланированы творческие встречи с мастерами российского театра. Например, мастер-класс проведет художник по гриму Елена Самарина, танцевальный мастер-класс по контемпорари — Ильдар Гайнутдинов, ведущий солист театра танца Аллы Духовой», — сообщила руководитель проекта Евгения Кауфман.

Завершится обучение публичными показами созданных спектаклей на сцене столичного театрального центра «На Страстном». Международную летнюю театральную школу проводит Союз театральных деятелей РФ при поддержке Министерства культуры РФ.