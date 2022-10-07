Okko представил анимационный сериал «Команда МАТЧ»

Подписчики онлайн-кинотеатра Okko смогут эксклюзивно увидеть первые пять серий нового мультсериала «Команда МАТЧ», произведенного анимационной компанией «ЯРКО» по заказу «Национального спортивного телеканала». Всего зрителей ожидают 26 эпизодов продолжительностью по 7 минут каждый.

«Команда МАТЧ» – новаторский проект для российской анимационной отрасли, поскольку спортивная тематика пока остается свободной нишей. Сериал не только показывает, каким увлекательным может быть мир спорта, но и как через сложные ситуации и командную работу можно справляться со своими эмоциями, добиваться результата, преодолевая неуверенность и страхи. В сериале заложена идея, что спорт – это не скучно, а наоборот, целая вселенная возможностей – заводить новых друзей, побеждать и не бояться, что что-то не получится, ведь на старте все равны. Неважно, взрослый ты или ребенок, профессионал или любитель. Каждый может раскрыть себя с лучшей стороны, если рядом с ним будет мудрый тренер и дружная команда», – говорит Альбина Мухаметзянова, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

«Мы рады, что Okko выступил эксклюзивной онлайн-платформой для премьеры нового мультсериала «Команда МАТЧ». Мы уверены, наши юные зрители и их родители оценят новинку и откроют для себя мир спортивных состязаний и сопутствующих им достижений вместе с главными героями», – рассказывает Анна Тимохович, руководитель лицензирования детского контента Okko.

Сериал «Команда МАТЧ» – это яркая спортивная комедия про команду зверей, которым интересны нетипичные для них виды спорта. Действие сериала разворачивается в мегаполисе, где мирно живут разные виды животных, но в спорте они разделены на команды. Например, жирафы играют в баскетбол, белые медведи – в хоккей, гепарды занимаются бегом, а ленивцы устраивают усыпляющие всех турниры по снукеру. В этом мире существует мнение, что другим животным нет смысла пробовать заниматься «не своим» видом спорта – все равно не смогут достигнуть хороших результатов. С этим давно никто не спорит, но только не тренер Лев Борисович, который решается собрать команду «МАТЧ». Он находит способы вдохновить юных спортсменов на достижение высоких результатов. Любительская команда бьет рекорд за рекордом, что не остается без внимания в спортивном сообществе.

Героев нового мультсериала озвучили Иван Жарков – российский голос Тора из кинокомиксов Marvel, Прохор Чеховской, озвучивший Марти Макфлая из киносаги «Назад в будущее», Василиса Эльдарова, озвучившая Макс Мейфилд в сериале «Очень странные дела». Свой голос персонажу по имени Белла подарила медиаменеджер Тина Канделаки.

Заглавный трек для сериала, который звучит в заставке сериала, исполнил певец Ваня Дмитриенко.

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