В Москве открылась уникальная выставка проекта «Русские географические названия: история открытий»

5 октября 2022 года на площадке Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма открылась фотовыставка нового проекта Фонда им. Миклухо-Маклая «Русские географические названия: история открытий». Открытие приурочено к дню учителя. Выставка будет доступна широкой публике до 25 ноября 2022 года.

Официально открыли первую выставку Николай Миклухо-Маклай, потомок легендарного русского ученого, основатель Фонда сохранения этнокультурного наследим им. Миклухо-Маклая, руководитель Центра Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН, и Дмитрий Моргун, директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, с коллегами, реализующими этот звучный проект.

Уникальная планшетная выставка включает 20 фотополотен, представляющих собой экскурс в историю путешествий легендарных русских мореплавателей и исследователей прошлых веков и современности. Дмитрий Моргун обратил внимание, что выставка будет представлена в течение всего учебного года в разных районах города Москва, что безусловно удобно для учащихся. Выставка в день учителя знаменует старт комплексной образовательно-просветительской программы проекта, включающей уже стартовавший цикл лекций, которые будут проходить по субботам в течение 2022/2023 учебного года и доступны для всех желающих очно и онлайн.

«Я считаю, что этот масштабный проект стал уникальным событием в системе образования с точки зрения внимания к отечественной истории. Он будет иметь и большой просветительский эффект, а выставки пройдут до августа 2023 года в разных округах Москвы», — сказал Дмитрий Моргун, общаясь с журналистами.

Представитель Департамента образования и науки города Москвы Егоров Сергей Валерьевич считает, что проект актуален для дополнительного образования учеников средней школы и будет циклично, из года в год, использоваться для всестороннего развития молодого поколения, а также в рамках основного образования.

Учитель географии Сёмкин Григорий Владиленович отметил, что материалы проекта, представленные на сайте, удобны для использования педагогами для учащихся средней школы в части подготовки докладов о великих русских географических открытиях. Он также обратил внимание, что уже сейчас представленные в социальных сетях публикации с видеоконтентом под хэштегом #РусскиеТопонимы являются хорошим подспорьем для привлечения молодежи к познанию в области истории и географии.

Участники пресс-конференции смогли задать вопросы, например, о первопричинах создания проекта и о том, как появилась идея создания столь амбициозного проекта.

Николай Миклухо-Маклай отметил, что многое из того, что мы реализуем во взрослом возрасте, закладывается в детстве, именно поэтому важно знакомить детей, расширять их компетенции во всех областях. Что касается нового проекта «Русские географические названия: история открытий», который подготовлен Фондом, то это также из детства: «В школе я много слышал о Береге Маклая, но, когда подрос, не нашел этого названия на карте. Тогда и родилась моя мечта – побывать там и восстановить память об открытиях Миклухо-Маклая, а потом и других наших великих соотечественников. Я считаю очень важным вернуть в образовательный процесс наших школьников историю российских первооткрывателей, сохранить историческую правду. Все мы знаем, что, если с детства давать разностороннее образование, учить детей на примерах отечественных достижений, это позволит вырастить наших будущих учёных, великих путешественников, прославит наше Отчество, даст уверенных в себе, истинных граждан России. Преемственность поколений очень важна для самоидентичности нации», — поделился Николай Миклухо-Маклай.

Любознательные посетители первой выставки узнали, что русские топонимы появляются на карте Океании и в наши дни. В 2019 году, во время путешествия современного Миклухо-Маклая в Папуа-Новую Гвинею, на карте появилась Деревня Маклая, а имя ей дал старейшина «Берега Маклая» в память о нашем ученом.

В ходе торжественного мероприятия гостям провели экскурсию по выставке сразу два ученых Российской академии наук: Николай Миклухо-Маклай и Софья Пале.

«В этом проекте мы попытались сочетать, казалось бы, несочетаемое – адаптировали взрослый мир научных открытий для нашей юной аудитории. И у нас это, по-моему, получилось», — считает Софья Пале, лекции которой успешно стартовали и уже доступны онлайн на портале «Субботы московского школьника» и на интернет-ресурсе Фонда им. Миклухо-Маклая. Выставки в рамках проекта в 2022/2023 учебном году пройдут, как минимум, на 6 площадках в образовательных учреждениях Москвы.

Проект «Русские географические названия: история открытий» также ставит целью просвещение иностранной молодежи, развитие дружеских контактов и создание позитивного имиджа России за рубежом, поэтому весь контент доступен также на английском языке. 129 русских географических названий были впервые в российской науке опубликованы в коллективной монографии «Российское цивилизационное наследие: русские топонимы в южной части Тихого океана» ИВ РАН. Именно материалы исследований, представленные в коллективной монографии, легли в основу проекта.

Проект реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая при содействии Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Центра ЮВА Австралии и Океании Института востоковедения РАН, партнеров проекта, при поддержке Фонда президентских грантов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.