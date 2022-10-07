Выставка студенческих работ «Нереальные действительные. (Границы)» открывается в ЦТИ «Фабрика»

8 октября в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» откроется выставка «Нереальные действительные. (Границы)» — экспозиция работ студентов Факультета современного искусства Высшей школы «Среда обучения».

Мы постоянно находимся в каких-либо рамках: начиная от личных границ до очерченной на карте территории страны. Недавно человечество столкнулось с таким явлением как пандемия — во время этой вынужденной и непонятной временной паузы были воздвигнуты новые невидимые барьеры, не позволяющие свободно передвигаться человеку в реальности.

Человечество почувствовало всю меру ограничения свободы передвижения в пространстве. Физически этих рубежей не было (то есть они были нереальными), но при этом они работали (то есть были действительными). Работы представленных художников выполнены в этот странный период в рамках программ Факультета современного искусства Среды обучения.

Художники исследуют взаимодействие с ограниченным пространством, например, через личный повседневный опыт, а также исследуют отношение человека к внутренним и мировым изменениям. Выставка работ, выполненных в контексте пережитых человечеством изменений, проходит во время новых исторических событий, у которых тоже есть границы — временные (которые мы еще не можем обозначить) и пространственные (внутри тела, институции, государства).

Отчасти на наше поведение действуют рамки, в которых мы находимся. Но действуют ли они на видение, мировосприятие? Ведь внутренние переживания человека невозможно ограничить внешними порогами, через которые нельзя физически переступить.

Художники: Соня Бондарева, Антон Науман, Виолетта Гришина, Мария Дунаева, Андрей Крюк, Евгений Лесьев-Лесь, Алена Севастьянова, Тара Тарабцева, Анастасия Тупикова, Ольга Шершнева, Елена Шолохова, Никита RA, Kristen Ramluck.

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