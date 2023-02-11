Оксана Федорова представила новый благотворительный проект «Балетные истории: русская классика»

8 февраля в Пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная старту фестиваля «Балетные истории: русская классика», который в 2023 году запускает благотворительный фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с Российской государственной детской библиотекой и Мастерской балета Егора Симачева.

В пресс-конференции приняли участие: телеведущая, певица, основатель благотворительного фонда и идейный вдохновитель проекта, Мисс Вселенная Оксана Фёдорова, директор Российской государственной детской библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Президента РФ Мария Веденяпина, солист Большого театра, основатель Мастерской балета Егор Симачёв, генеральный директор, художественный руководитель Российского государственного музыкального центра «Орфей» Ирина Герасимова, балетмейстер, хореограф, премьер Большого театра Артемий Беляков и первая солистка Большого театра, кандидат искусствоведения Дарья Хохлова.

Целью проекта является популяризация культурного наследия великих русских классиков среди детей и подростков через мульти-форматный подход, объединяющий литературу, музыку и балет.

С февраля по июнь 2023 в рамках фестиваля будут представлены 5 арт-постановок, посвященных истории создания знаменитых балетов П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева и Н.А. Римского-Корсакова. Каждая постановка – это яркий спектакль, объединяющий музыкальные, балетные и литературные номера в исполнении юных талантов и профессиональных артистов. По словам Оксаны Федоровой, основная задача организаторов - это максимальное вовлечение юных зрителей в действие, которое будет происходить на сцене концертного зала Российской государственной детской библиотеки: «Мы хотим показать детям, а аудитория у нас большая – от малышей до выпускников школ, что классика может быть доступной и увлекательной, заинтересовать их классическими произведениями музыки и литературы, привить любовь к своей стране и ее культуре».

Директор РГДБ Мария Веденяпина отметила: «Мы очень надеемся, что фестиваль повлияет не только на детей, но и на родительское сообщество. Потому что любовь к культуре и искусству начинается с детства, с семьи. Хотелось бы, чтобы благодаря этому проекту дети вместе с родителями открыли для себя целые новые миры: страницы литературы, новую музыку, балетное воплощение любимых сказок».

Синергия литературной классики, музыки и балета создает мощное эмоциональное и визуальное воздействие на юных зрителей и способствует осознанному освоению национального культурного наследия, расширению кругозора и эрудиции. А чтобы современным детям и подростком было интересно, каждый спектакль Егор Симачев - режиссер фестиваля, солист Большого театра, основатель Мастерской балета Егора Симачева, наполнил спектакли интерактивными элементами, а также увлекательной викториной на тему классического искусства.

Арт-постановки смогут увидеть все желающие: к онлайн трансляции можно будет подключиться на сайте БФ Оксаны Фёдоровой музыкальноепутешествие.рф. А также трансляция всех спектаклей будет реализована на портале Культура.рф.

Фото – Юлия УСОЛЬЦЕВА

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