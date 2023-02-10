Подборка треков для поездок на автомобиле

У поездок на машине с друзьями всегда особенная атмосфера. Такие моменты хочется дополнить хорошей музыкой, чтобы получить еще больше удовольствия от времени с близкими людьми. Мы составили подборку треков, которые будут очень кстати, если вы собрались с ветерком прокатиться на машине! (треки подойдут даже если вы решили сделать это в одиночестве)

Markul, Тося Чайкина - Стрелы

Динамичная песня, которая точно скрасит длинную дорогу. Причем она будет по вкусу всем - любителям рэпа, битов и хорошего вокала. Речитатив Markul’a и голос Тоси отлично сочетаются вместе, что добавляет особого шарма этой композиции.

ANNA ASTI - По Барам

Может показаться, что трек подойдет только для девичьей компании, но стоит послушать сингл пару раз и все вопросы сразу отпадут. Цепляющий голос, лирический текст и запоминающийся припев - то, что нужно для поездок с друзьями. Уверены, вы запишите ни одно видео под эту песню.

Lil Freezer - MENEU TU CHAPA

Новый сингл молодого исполнителя с интересным стилем. MENEA TU CHAPA пропитана летним духом вечеринок, танцев с девушками на пляже и нахально-беззаботной атмосферой. Своим звучанием трек отсылает к лучшим дням до пандемийных времен и рассвету тиктоковой музыки. Испанский язык в сочетании с русским добавляет свой особый шарм этой песне, которая точно скрасит вашу поездку.

Моя Мишель & ЛСП – Курточка

Необычная коллаборация двух артистов добавляет особого шарма этому синглу. Мелодичность и динамика заставляют танцевать, а запоминающийся текст все больше и больше заседает в голове. Кстати, в зависимости от ситуации и компании, трек может заставить и погрустить. Так что обязательно добавьте в свой плейлист, и включайте по настроению. В одиноких поездках на машине он тоже будет очень кстати.

Юлия Райнер - В космосе

История любви, где двое - частицы вселенной, не обремененные временем и пространством. Мягкая электроника, плавно переходящая в поп-рок, в сочетании с ярким голосом Юлии завораживают с первых нот и тонко передают космическую тематику произведения. Композиция отлично подойдет для поездок в одиночестве, чтобы поразмыслить о собственных переживаниях.

GAYAZOV$ BROTHER - Малиновая лада

Нет лучше песен для автомобиля, чем песни про сами машины. Да еще непростые, а с историей. Трек будет очень кстати в поездках с друзьями и даже родителями, они точно смогут окунуться в атмосферу 90-ых и вспомнить свою беззаботную молодость. А музыкальное оформление в сочетании с текстом позволит взбодриться, если вдруг вы уже устали от долгой дороги.

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