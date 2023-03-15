Оксана Федорова выступила в роли Феи-крестной в арт-постановке «История «Золушки» С. С. Прокофьева» в РГДБ

В рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика» на сцене концертного зала Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) состоялась арт-постановка «История «Золушки» С. С. Прокофьева». Организатором фестиваля выступает фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с РГДБ и Мастерской балета Егора Симачева при поддержке Гранта Мэра Москвы.

«Золушка» стала второй постановкой из фестивальной программы, которая включает 5 спектаклей, посвященных истории создания знаменитых балетов великих русских композиторов. Режиссер-постановщик Фестиваля – артист Большого театра Егор Симачев в каждой постановке выступает также в роли композиторов, и от первого лица знакомит зрителей с интересными и малоизвестными фактами, историческим и литературным контекстом создания балетных шедевров. Так, например, юные зрители узнали, что в качестве основы балета Сергей Прокофьев взял русский аналог «Золушки» - сказку «Маша-Чернушка» из книги Александра Афанасьева, партию главной героини писал специально для балерины Галины Улановой, а премьера балета состоялась в ноябре 1945 года в Большом театре и воспринималась зрителями как салют Великой Победе.

Специально для зрителей спектакля в фойе перед концертным залом были представлены прижизненные издания сборников нот балета "Золушка"(партитуры, клавиры, переложения для разных инструментов), фотографии из архивов Научной музыкальной библиотеки имени С. И. Танеева (библиотеки Московской консерватории).

«Главная цель фестиваля «Балетные истории: русская классика» - привлечь внимание детей и родителей к национальному культурному наследию, показать, что классическое искусство способно раскрыть детские таланты, увлечь детей и наполнить их внутренний мир вечными ценностями, сформировать познавательный интерес к произведениям русских классиков», - отметила президент благотворительного фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова, которая также выступила в спектакле в роли Феи-крестной.

Историю создания «Золушки» Прокофьева воплотили на сцене юные артисты: балерины из «Мастерской балета Егора Симачева», музыканты Джеймс Фролов и Петр Бердников, ученик Мастерской художественного чтения Яны Поплавской Федор Ручков и Сергей Иванов. А их партнерами стали актриса Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Наталья Сычева, выступившая в роли Мачехи и Галины Улановой, а также Егор Симачев, выступивший в роли Сергея Прокофьева.

Для полного погружения в мир классического искусства для юных зрителей до спектакля был организован мастер-класс по балету, а после спектакля – познавательная викторина с призами и подарками для самых активных участников.

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