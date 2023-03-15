«Робостанция» совместно с танцевальной школой «Драконы» научит всех робо-танцу!

Самая масштабная интерактивная выставка достижений робототехники в России приглашает присоединиться всех танцоров Москвы. 19 марта каждый желающий может зайти в Павильон №2 на ВДНХ и стать участником масштабного флешмоба, организованного совместно с танцевальной школой «Драконы».

19 марта любой желающий сможет почувствовать себя настоящим резидентом «Робостанции», присоединившись к глобальному танцевальному флешмобу. На территории выставки уже долгое время маленькие роботы-танцоры демонстрируют свои умения перед большой аудиторией, но в это воскресенье каждый сможет разучить их фирменный танец. Помогать в этом будут танцоры из школы «Драконы», чей стиль поражает воображение любого, кто видит их выступления.

Школа существует с 2000 года, и за эти годы через их талантливые руки прошло уже более 3000 человек, 3 из которых стали чемпионами России в своем танцевальном стиле. Ученики вызывают бурю эмоций у каждого, кто видит их робо-танцы, что является одним из ключевых направлений в школе.

Обучение начнется сразу после выступления резидентов «Робостанции», после чего участники смогут сравнить свои навыки с навыками талантливых роботов, а самые смелые смогут присоединиться к их танцу, который повторится спустя 2 часа после окончания первого. Для тех, кто перетанцует роботов-танцоров выставка подготовила уникальные призы.

Для тех посетителей, кому будет недостаточно танцев, будут открыты мастер-классы по созданию самолетов, вездеходов, робо-шлемов и даже световых мечей!

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