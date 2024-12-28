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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Анастасия Бри: «Благодаря различным произведениям искусства человек может освободиться от мрачных мыслей, обрести вдохновение и найти себя»

editor
By editor
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анастасия бри
Фото © Евгения Думнова

Анастасия Бри – член Российского союза художников, входит в топ-100 самых перспективных и значимых молодых авторов России по версии POPUP MUSEUM. Анастасия активно принимает участие в выставочных российских и международных проектах. Произведения художницы обладают арт-терапевтическим потенциалом. Яркие картины насыщенны многообразием цветов и выраженной фактурой. Многие называют ее мистическим художником. Недавно у Анастасии открылась персональная выставка в Сколково. Мы пообщались с художницей о свободе, искусстве, хобби и современных выставках.

– Как давно Вы занимаетесь искусством?

– Мне кажется, я рисую всю свою жизнь! Как говорит мама, я начала рисовать гораздо раньше, чем говорить. Затем была художественная школа, институт, в котором мы рисовали 24/7, шесть дней в неделю, шесть лет. Академическое образование и чудесные преподаватели сыграли очень важную роль в моей жизни, и помогают мне по сей день.

– Расскажите, с чего начинается новая картина?

– Любая картина начинается с определения композиции на холсте и построения, определения пропорций. Я люблю использовать мягкий карандаш и клячку. Грамотный тщательный рисунок — основа картины, поэтому этапу отрисовки и компоновки я уделяю особое внимание.

– Как Вы считаете, художественное образование – необходимо ли оно художнику сейчас?

– Высшее профессиональное образование художнику иметь не обязательно. То есть, азами профессии, конечно, нужно владеть. Необходимо, безусловно, знать, понимать законы, по которым живет и развивается искусство. Нужно в совершенстве владеть техникой живописи, формами, анатомией, натурой и природой, уметь работать кистью, красками и многим другим в рамках, что называется, традиционного искусства.

– Может ли художественное образование ограничивать свободу и ставить человека в рамки, которых до этого не существовало?

– Образование даёт базу для развития, возможность попробовать разные техники и направления, а также предоставляет набор навыков и инструментов, которыми можно свободно пользоваться. Однако, если результат творческой деятельности предназначен для демонстрации общественности, то его содержание, форма или интерпретация могут затрагивать права и интересы других лиц. В этом случае к свободе творчества применимы общеконституционные ограничения прав человека, например, если произведение нарушает права третьих лиц или создаёт угрозы конституционному строю, нравственности, здоровью и прочим конституционным ценностям. Таким образом, свобода творчества не может быть абсолютной, и её ограничения допустимы только в строго определённых целях.

– Какие темы являются ключевыми в Ваших работах? Над какими хотели бы поработать?

– Я люблю писать с натуры, люблю создавать абстрактные эмоциональные картины, в них каждый может увидеть что-то свое. Сейчас у меня готовится выставка, посвященная русским сказкам, на которых выросли все мы. Я считаю это нашим драгоценным достоянием, именно в такой технике и было решено выполнить эту коллекцию. В ней я использую такие материалы, как сусальное золото, текстурную пасту, поталь, и полудрагоценные камни.

– Кто повлиял на Ваше творчество в наибольшей степени? Можете перечислить любимых художников?

– Наверное, мои любимые художники – это мои преподаватели, с которыми мы вместе с 2004 г. Ольга Мельникова и Константин Селезнёв, это потрясающие российские художники, которые дали мне базовое академическое образование.

– Расскажите о своих увлечениях помимо создания картин?

– Помимо создания картин, я увлекаюсь предметами интерьера из эпоксидной смолы и созданием мебели, очень люблю что-то делать своими руками, украшать пространство вокруг себя.

– Вы согласны с тезисом, что на внутренний мир человека влияет то, что его окружает? Как, по-вашему, меняется человек, который видит красивые здания, картины, скульптуры?

– Да, я согласна с тезисом, что на внутренний мир человека влияет то, что его окружает. Красивые здания, картины, скульптуры могут вызывать отклик и пробуждать потребности или импульсы, которых не было в поле внимания человека. Даже если произведение искусства оказывает негативное впечатление, оно может заставить задуматься. Также искусство способствует духовному развитию, способно изменить мировоззрение и зародить в человеке надежду на лучшее. Произведения искусства могут перенести в прошлое и заставить задуматься о ценностях жизни. Например, благодаря различным произведениям искусства человек может освободиться от мрачных мыслей, обрести вдохновение и найти себя.

– Как Вы думаете, чему люди, даже далекие от искусства, могут научиться у художников?

– Люди, даже далёкие от искусства, могут научиться у художников:

  • Расширить своё понимание и восприятие мира. Созерцание произведений художников помогает почувствовать красоту, глубину и разнообразие, которые существуют в искусстве и вокруг.
  • Развивать эмоциональную и эстетическую интеллектуальность. Это учит распознавать и анализировать различные художественные приёмы и стили, которые используются в живописи.
  • Понять и ценить собственный творческий потенциал. Картины показывают, что искусство может быть средством самовыражения и коммуникации, а не только атрибутом развлечения.
  • Развивать воображение и креативность. Художники учат смело искать нестандартные подходы к решению проблем, не бояться экспериментировать.
  • Терпеть и быть настойчивым. Творческий процесс не всегда бывает лёгким и быстрым, и этим художники учат не сдаваться при первых неудачах и продолжать работать.
  • Учиться видеть мир по-новому. Каждый человек видит по-своему один и тот же сюжет, а художник нарисует и покажет это людям. Возможно, и зритель посмотрит по-новому на нечто очень знакомое.

— В какие галереи и на какие выставки Вы советуете ходить? Или не на выставки, а на другие культурные мероприятия. От чего Вы сами в последнее время получили самое сильное впечатление?

– Такой термин как «насмотренность» есть у профессиональных художников. Мой учитель как-то посоветовал почаще ходить на выставки и смотреть на картины лично. Нужно пересмотреть много картин, прежде чем увидеть какие-то принципы написания или закономерности. Это развивает ваш глаз и помогает отличить настоящее искусство от его пародии. Ведь, если задуматься, что такое картина? Думаю, это наш мир, только изображённый на холсте другим человеком с его переживаниями и мыслями. А иногда бывает так, что художник решил показать свой собственный мир, хотя он мало кому понятен. Например, в виде абстракции. Зато ему удается передать какую-то эмоцию. Здесь поможет нам (посетителям) название самой картины, чтобы лучше понять. Обязательно приходите на мою выставку в Сколково, которая продлится до 20 января 2025г. Вход свободный, всех жду с нетерпением! В этот проект я вложила всю свою душу и любовь к искусству!

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