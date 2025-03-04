Олег Чугунов, Ася Громова и Илья Шляга получат «Тайный знак» на ТВ-3

В Москве идут съемки мистического детективного сериала «Тайный знак» по мотивам одноименного проекта, вышедшего на экраны в начале нулевых. Режиссерское кресло занял Станислав Светлов («Особенности национальной больницы»). Ведущие роли в проекте исполняют Матвей Барышев, Олег Чугунов, Диана Енакаева, Илья Шляга, Алексей Фатеев, Илья Соколовский, Светлана Смирнова-Марцинкевич и другие.

Главный герой Олег вместе с отцом переезжает в тихий наукоград недалеко от Москвы, но тихий он только на первый взгляд. Придя в новую школу посреди учебного года, парень узнает, что две девочки из его класса накануне пропали без вести, и вскоре появляется еще одна жертва… Однако на фоне этих тревожных событий Олег неожиданно для себя обретает новых друзей. Это группа некогда неблагополучных ребят, которые всего за пару месяцев выбились в лидеры благодаря стараниям их классного руководителя Баева. Олег сразу приковывает его внимание, и вскоре парню открывают секрет тайного общества, участники которого могут активировать свои физические и умственные способности. Но какой будет цена этих перемен?

Роль Олега играет дебютант Матвей Барышев, образы участников тайного общества воплощают Олег Чугунов, Ася Громова, Тимур Сакун, Елизавета Миллс, Василиса Филимонова, Александр Присмотров-Белов и Кристина Гайдукова. По сюжету у каждого из них появляются новые таланты. Например, героиня Елизаветы Миллс начинает сочинять и исполнять песни, которые прозвучат в первом эпизоде. Это музыкальные композиции самой актрисы, органично вписавшиеся в сюжетную канву проекта.

«Это сериал о том, что каждый из нас проживал в подростковом возрасте, когда происходят события, влияющие на твою дальнейшую судьбу. Когда важно, в какую компанию ты попадешь, кто будет для тебя авторитетом. В этот период особо остро ощущается неравенство. Какой человек выбьется в лидеры? Тот, у кого обеспеченная семья, тот, у кого развита физическая сила, интеллектуальные способности или сила воли, характера? В проекте «Тайный знак» мы как раз видим ребят, которые находятся на распутье, будучи увлеченными определенными идеями. В правильное ли русло они направятся?», – говорит режиссер Станислав Светлов.

«Мой герой Михаил Жоголь – человек с серьезными профессиональным и жизненным опытом. В начале нашей истории он попадает в нестандартную ситуацию, потому что дело, которое он расследует, касается исчезновения детей. И в этом случае Жоголь – как человек, точно лишенный всяких сантиментов, – выбирает прежде всего работу. Его жизненная позиция – во всем быть лидером, поэтому у него не сразу складываются отношения с местными и его подчиненным Скворцовым, с которым они часто конфликтуют», – комментирует актер Илья Соколовский.

По словам режиссера проекта Станислава Светлова, команда «Тайного знака» подходит к производству кинематографично, и в кадре зритель увидит интереснейшие локации, которые задают стилистику проекта и работают на создание таинственной атмосферы. В частности, это школа в Ногинске, построенная в начале 20 века и сохранившая исторический облик в стиле модерн, а также здание коллектора с массивными бетонными колоннами, где художники-постановщики создали по-настоящему мистическое пространство для собраний тайного общества.

«Вместе с оператором мы всегда ищем интересные планы и ракурсы, снимаем панорамы и сложно-постановочные кадры. Все для того, чтобы держать динамику и придавать истории жанровости. Кстати, зрителей в сериале ждет разнообразие жанров: и детектив, и триллер, и мистика, и подростковое кино, и, конечно, не обойдется без любовных линий», – добавил режиссер.

Над образами героев сериала работала художница по костюмам Елена Петрунина («Выжившие», «Как Деревянко Ломоносова играл»), которая создала для каждого уникальный стиль.

«Моя героиня Скрипка похожа на меня, только чуть более доведена до абсурда. Мне симпатична ее журналистская наглость, которая при этом не переходит границы. Она как ее домашняя канарейка, которая заперта в клетке маленького городка, хотя рождена летать… Мне очень нравится стиль одежды, который подчеркивает характер Скрипки. Наша художница по костюмам предложила для нее сочетание красного и черного, которые я не носила в обычной жизни. Когда моя мама получала юридическое образование, она рассказывала мне о психологии цвета: красный олицетворяет женскую сексуальность, черный – мужскую. В тот момент я была подростком, и буквально начала бояться надевать вещи этих оттенков. Видимо, данная установка так глубоко засела у меня в голове, что, когда мне показали костюмы для «Тайного знака», я подумала, что эти цвета мне никогда не пойдут. Но в итоге для меня буквально открыли новые горизонты стилизации!», – делится впечатлениями актриса Катерина Беккер.