Олег Клодт рассказал о созданных им лобби жилого комплекса «Павелецкая Сити»

Архитектор Олег Клодт провел рум-тур по интерьерам лобби комплекса «Павелецкая Сити» и рассказал, как создавался дизайн этих общественных пространств.

«Для меня очень важно увидеть законченный проект и оценить результат работы команды нашего бюро, — прокомментировал Олег Клодт. — Благодаря взаимопониманию, которое сложилось между девелоперской компанией, архитекторами и дизайнерами, нам удалось воссоздать в центре Москвы атмосферу Америки середины прошлого века. Концепция проекта содержит близкую мне тему — историческое наследие, тесно переплетающееся с современностью. Голливуд середины прошлого века — золотая эра кино. Роскошь, изысканность, элитарность – именно это мы видели на экранах кинотеатров, и именно этот образ мы создали для будущих жильцов комплекса».

Архитектурное бюро Олега Клодта разработало дизайн вестибюлей пяти корпусов комплекса «Павелецкая Сити», который возводится в центре города компаниями MR Group и Level Group. Башни названы в честь легенд мирового кинематографа — «Чарли», «Фрэнк», «Марлон», «Мэрилин» и «Грейс».

Жилой комплекс бизнес-класса «Павелецкая Сити» строится в Даниловском округе столицы рядом с тремя станциями метро «Павелецкая», «Серпуховская» и «Тульская», а также Садовым кольцом. В настоящее время первая очередь проекта уже сдана в эксплуатацию, ввод второй очереди запланирован на 2024 г. Всего в проекте будет построено 9 башен, которые получили свои названия в честь голливудских звезд ХХ века. Архитектура небоскребов разработана именитым бюро СПИЧ. Разновысотные корпуса образуют запоминающийся ритмичный силуэт, который станет новой архитектурной доминантой района. Автор дизайн-проекта мест общего пользования, выполненных в стиле американского ар-деко — Олег Клодт.

По задумке дизайнера, каждое лобби украсят фото голливудских актеров, в честь которых названы корпуса проекта. В проекте предусмотрена широкая линейка планировочных решений площадью от 25 до 137,8 кв. м. Жилой комплекс «Павелецкая Сити» вошел в ежегодный рейтинг лидеров люксовой индустрии «Best of the Best 2023», сформированный журналом Robb Report.