Олег СКОК: «Мой мир рухнул»

4 мая блогер и певец Олег Скок представил новый сингл, посвященный несчастной любви.

Олег Скок презентовал песню, которая откликается всем слушателям, пережившим несчастную любовь. Романтический саунд насыщен яркими эпитетами, а мягкий тембр исполнителя делает трек особенно волнующим.

«Текст песни «ЭТО ЛЮБОВЬ» я написал в момент, когда мой внутренний мир рухнул. Мои лучшие друзья разводятся. На эту новость наслоилось то, что мне отказали в ответ на предложение руки и сердца, — делится Олег предысторией трека. — В этот момент у меня сами собой начали появляться слова в голове. Новый сингл я просвещаю всем пережившим безответную любовь. Всем, чьи отношения рухнули».

«Хочу донести мысль, что не нужно опускать руки. Чтобы не происходило, всегда можно всё исправить. Главное верить в это! И не нужно забывать, что каждая такая ситуация делает нас сильнее», — резюмирует Олег.

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