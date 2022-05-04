Выставка «Цветы и только» объединит традиционное искусство с форматом NFT

Во время майских праздниках у москвичей и гостей столицы есть прекрасная возможность одновременно приобщиться к цветам и NFT-искусству.

В конце в павильоне «Цветоводство» на ВДНХ открылась выставка работ современных художников на тему любви к цветам. В экспозиции приняли участие как перспективные начинающие, так и уже известные российские художники мирового уровня. Среди них — Дмитрий Гутов, Владимир Дубосарский, Люся Воронова, Мария Звягинцева, Зураб Церетели и другие. Куратором проекта выступила Елена Ковылина.

Произведения на выставке включают изображения цветов в различных стилях и техниках — живопись, графика, скульптура. Для гостей подготовили специальный аудиогид, с помощью которого можно узнать, как красота растений повлияла на творчество поэтов, писателей, композиторов. Кроме физического искусства зрители познакомятся и с произведениями NFT ART. Токенизированное искусство представлено художниками-выпускниками школы MetaClever (проект CLC Group), среди которых: Яр Кирсанов,Евгения Бабурина, Цветкова Мария, Аля Вереск, Li Aladin, Andy i Za.

Диджитал-арт представлен на экранах в формате анимаций и статических цифровых айтемов.

Часть экспозиции будет также представлена в галерее крипто-искусства Stella’s Art Space в метавселенной Decentraland, которую открыла CLC GROUP в апреле этого года. Кстати, Stella’s Art Space расположена прямо по соседству со знаменитым аукционом Sotheby’s.

Во время работы выставки планируется проведение тематических лекций, экологических занятий, курсов ботанической живописи и рисунка, а также увлекательных мастер-классов.

Павильон «Цветоводство» находится на территории ВДНХ — крупнейшего выставочного, музейного и рекреационного комплекса в мире и в своей структуре наводит на параллели с садами Джардини в Венеции.

Посетить экспозицию можно до 26 июня, вход по билетам. Время работы с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье.

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