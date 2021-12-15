OMK представила коллаборацию с творческим объединением «Кружок» и художником Ромой Бантиком

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Объединенная металлургическая компания (ОМК) представила коллекцию молодежной одежды, созданную в партнерстве с творческим объединением «Кружок» и современным художником Ромой Бантиком.

Художник и участники ТО «Кружок» побывали в цехах выксунского завода ОМК, поговорили со сталеварами, сварщиками, настройщиками прокатных станов. Вдохновившись металлургической эстетикой, они создали линейку одежды, принты которой посвящены работе на производстве.

В капсульной коллекции три вещи: шарф «Круговорот», футболка «Стальные люди» и худи «Точка плавления». Рисунок на шарфе отражает процесс переработки металлолома. Принт на футболке вдохновлен образами металлургов в электросталеплавильном цеху и работой Ромы Бантика с металлом. На худи изображен арт-объект, который Рома Бантик специально отлил из металла – переплавленных старых двигателей. Названия для вещей коллекции предложили победители онлайн-конкурса на сайте проекта omkcapsule.ru. Три финалиста получили полный набор вещей и стали лицами коллаборации.

«В ОМК я ощущал себя частью исследовательской экспедиции. Чувство мощи и величины. В сравнении с масштабами завода человек совсем маленький, но именно с человеком завод оживает и обретает значимость. Особенности труда таких людей можно найти в работе художника, и наоборот. Эта взаимосвязь прослеживается в принтах коллекции: и художник, и рабочий осваивают стихию металла и делают из него произведение искусства», – отмечает Рома Бантик.

«Мы ищем вдохновение не в моде, а в культурных и социальных явлениях. Осмысляем их, а потом переносим на одежду. Так родилась и коллаборация с ОМК – проект о рабочих профессиях, важных, сегодня порой не самых популярных. Мы посетили ОМК и увидели, что заводы – это не только богатая история, но и место для творчества. Внутри работают механизмы, кипят процессы. Все выглядит, как мощное природное явление, но на деле создается человеком. Эстетику производства мы смешали с видением локального художника. Получили вещи с особой ценностью», – поделился Стас Фальков, основатель ТО «Кружок».

«Коллаборация ОМК, Ромы Бантика и творческого объединения «Кружок» доказала, что работа на заводе может вдохновлять. Достижения наших сотрудников и масштаб проектов впечатляют. При этом интересы молодых рабочих не ограничиваются производственными задачами. Они снимают тик-токи, увлекаются спортом, интересуются уличной модой и современной культурой. С таких хочется брать пример. Проектом мы еще раз подтвердили, что развитие – это взаимно: металлурги ОМК и современные художники могут вдохновлять друг друга на новые идеи. Коллекция стала символом того, что на заводе современно, перспективно, это не только слаженное производство, дисциплина, но и творчество, интерес и развитие», – прокомментировала результаты коллаборации президент ОМК Наталья Еремина.

Официальный релиз капсульной коллекции состоится 17 декабря 2021 г. в рамках открытия поп-ап-магазина в шоуруме творческого объединения «Кружок». В оформлении корнера будут использованы работы Ромы Бантика и спецодежда металлургов выксунского завода ОМК. Поп-ап-магазин будет открыт до 25 декабря включительно.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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