21 декабря 2021 года в Большом зале Консерватории состоятся вторые читки Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура».

Концерт-читка, на котором прозвучат произведения лауреатов по номинациям «Симфоническое произведение малой формы» и «Симфоническое произведение крупной формы» в исполнении Московского Государственного Академического Симфонического Оркестра под управлением Павла Когана, пройдет 21 декабря в Большом зале Московской Консерватории.

Всего на конкурс в 2021 году было подано более 800 заявок из 63 регионов страны, что повлияло на высокую конкуренцию внутри каждой номинации.

Гостями первых читок, прошедших 25 ноября, стали заметные деятели отечественной музыкальной индустрии. Среди них: ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов, народный артист России Юрий Башмет, народный артист России Алексей Рыбников, композиторы Максим Дунаевский, Юрий Потеенко, Иван Бурляев и другие.

«Отрадно что такое внимание сегодня уделяется этой профессии и этому роду деятельности, живой современной музыке, которая существует не только в кабинетах консерваторий, но и в свободном, творческом, музыкальном пространстве», – говорит

Юрий Потеенко, композитор, обладатель 5-ти Национальных кинопремий «Золотой Орел».

Еще три читки предстоят в феврале 2022 года, а 25 марта состоится долгожданная церемония награждения победителей конкурса «Партитура» 2021 и исполнение сочинений лауреатов всех восьми номинаций.

Конкурс организован международным фондом композиторов «Новые классики» при поддержке Фонда Президентских грантов, в партнерстве с Московской консерваторией им. П.И. Чайковского и Союзом композиторов России.

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: https://partitura-konkurs.ru .

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