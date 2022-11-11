Сериал «СВОИ» — лидер вечернего прайма

Два месяца подряд, сентябрь и октябрь, детектив собственного производства Пятого канала «СВОИ» является лидером вечернего прайма в тайм-слоте 23:10 – 00:00 по будням у женщин. С понедельника по четверг доля женской аудитории «25-59» составляла 12,7%, что обеспечило Пятому первое место среди всех федеральных каналов.

«СВОИ» – это сериал о работе группы экспертов из разных структур. Судмедэксперты, криминалист, дознаватель, программист, психолог, экстрасенс занимаются раскрытием самых необычных и загадочных преступлений, которые не под силу рядовым оперативникам. Руководитель группы Дмитрий Родимин собирал в свою команду лучших.

Игорь Лепихин, исполнитель роли Льва Вайсберга в сериале «СВОИ»:

— В нашем сериале всегда кипит жизнь внутри кадра. Это не жесткий детектив, кроме расследований мы транслируем и человеческие отношения, чувства, а зритель всегда это замечает. И эта разноплановая гамма отношений находит отклик в сердцах наших поклонников.

Впервые «СВОИ» вышли на экраны в конце 2018 года. Неординарные персонажи сразу привлекли внимание зрителей, а с выходом каждого нового сезона поклонников у детектива становится все больше. Так премьерные серии пятого сезона этой осенью два месяца подряд занимали первую строчку телесмотрения в своем тайм-слоте в женской аудитории «25-59»

Дмитрий Козельский, исполнитель роли Дмитрия Родимина в сериале «СВОИ»:

— У меня может быть субъективное мнение, но считаю, что успех сериала складывается из нескольких факторов. Во-первых, в нем удачно сочетаются юмор и детективная история. Во-вторых, профессиональная команда: актеры, режиссеры, сценаристы, операторы и многие другие. Мы быстро нашли общий язык и стали сплоченной и дружной командой. Уже каждый знает способности и возможности коллег. Мне, например, не сразу удалось стать строгим и требовательным начальником, поскольку в жизни я более мягкий, чем Родимин.

В октябре в межведомственной рабочей группе появились новые персонажи. Жизнерадостная и чересчур активная Верочка стала двигателем и генератором идей. А серьезный с виду Гениус с его уникальным методом по поиску преступников добавил множество забавных и курьезных ситуаций в жизни коллег.

Андрей Чуманов, исполнитель роли Гениуса в сериале «СВОИ»:

— Мне нравится сам процесс съемок в этом проекте, его атмосфера и команда. Это вдохновляет каждый раз делать всё лучше и лучше, а не по кальке. Я посмотрел достаточно серий предыдущих сезонов и заметил, как детектив развивается, приобретает свою уникальную самобытность. А потому я желаю нашему проекту новых сезонов, попадания в запросы телезрителей и интересных сюжетов.

В настоящее время продолжаются съемки новых эпизодов, премьеры которых зрители Пятого увидят уже в следующем году.

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