«Он меня, действительно, покорил»: Анна Добрыднева рассказала о новом клипе

Анну Доб­рыд­не­ву часто спра­ши­ва­ют о ее внеш­ней схо­же­сти с жен­щи­ной восто­ка и том, поче­му она скры­ва­ет лич­ную жизнь? При­чи­ной тако­го инте­ре­са ста­ли регу­ляр­ные поезд­ки в Еги­пет, где певи­ца ста­ла про­во­дить очень мно­го вре­ме­ни. Поклон­ни­ки даже запо­до­зри­ли ее в любов­ных свя­зях с пред­ста­ви­те­лем мусуль­ман­ско­го мира. На все вопро­сы Анна реши­ла отве­тить новой видео-рабо­той на автор­скую пес­ню «NЕ LBSH», где пред­ста­ла в неожи­дан­ном для всех, восточ­ном образе.

– Я не хочу рас­кры­вать глав­ную тай­ну это­го кли­па, но вни­ма­тель­ный зри­тель ее обя­за­тель­но пой­мёт! С пер­вых секунд видео пере­да­ет душев­ные пере­жи­ва­ния чело­ве­ка, кото­рый сго­ра­ет от без­от­вет­ной люб­ви. Ему душ­но в этой аго­нии. Он слов­но пес­чин­ка в бес­ко­неч­ной мар­си­ан­ской пустыне, — поде­ли­лась артистка.

Пло­щад­кой для съе­мок стал Мар­са-Алам, кото­рый по сло­вам Анны обла­да­ет осо­бой энер­ге­ти­кой, аутен­тич­но­стью и по насто­я­ще­му кос­ми­че­ски­ми ландшафтами.

- ОН меня, дей­стви­тель­но, поко­рил, — неод­но­знач­но поды­то­жи­ла певи­ца, то ли о горо­де, где про­хо­ди­ли съем­ки, то ли о чем-то очень личном…

«NЕ LBSH» — 14‑й клип певи­цы, и 5‑й — сня­тый за пре­де­ла­ми Укра­и­ны. На сей раз съем­ки про­хо­ди­ли в самой южной точ­ке Егип­та, при под­держ­ке тур­фир­мы «Фее­рия Манд­рів». Рабо­ту над кли­пом певи­ца дове­ри­ла моло­до­му режис­се­ру, выпуск­ни­ку аме­ри­кан­ско­го кино-кол­ле­джа, побе­ди­те­лю Sarasota Film Festival, талант­ли­во­му Ива­ну Захаренко.

Автор­ская пес­ня Анны Доб­рыд­не­вой «NЕ LBSH» уже доступ­на на всех циф­ро­вых площадках.

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