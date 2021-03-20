«Он меня, действительно, покорил»: Анна Добрыднева рассказала о новом клипе

Анну Добрыдневу часто спрашивают о ее внешней схожести с женщиной востока и том, почему она скрывает личную жизнь? Причиной такого интереса стали регулярные поездки в Египет, где певица стала проводить очень много времени. Поклонники даже заподозрили ее в любовных связях с представителем мусульманского мира. На все вопросы Анна решила ответить новой видео-работой на авторскую песню «NЕ LBSH», где предстала в неожиданном для всех, восточном образе.
– Я не хочу раскрывать главную тайну этого клипа, но внимательный зритель ее обязательно поймёт! С первых секунд видео передает душевные переживания человека, который сгорает от безответной любви. Ему душно в этой агонии. Он словно песчинка в бесконечной марсианской пустыне, — поделилась артистка.
Площадкой для съемок стал Марса-Алам, который по словам Анны обладает особой энергетикой, аутентичностью и по настоящему космическими ландшафтами.
- ОН меня, действительно, покорил, — неоднозначно подытожила певица, то ли о городе, где проходили съемки, то ли о чем-то очень личном…
«NЕ LBSH» — 14‑й клип певицы, и 5‑й — снятый за пределами Украины. На сей раз съемки проходили в самой южной точке Египта, при поддержке турфирмы «Феерия Мандрів». Работу над клипом певица доверила молодому режиссеру, выпускнику американского кино-колледжа, победителю Sarasota Film Festival, талантливому Ивану Захаренко.
Авторская песня Анны Добрыдневой «NЕ LBSH» уже доступна на всех цифровых площадках.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.