Кристина Орбакайте стала первым гостем выставки Ирины Мироновой

18 марта 2021 года в Центре современного искусства М’АРС легендарный режиссер-клипмейкер Ирина Миронова представила первую в России арт-медиа выставку I’MIRONOVA music video monster.
«В экспозиции используется один мой девиз: «Ваша жизнь – ваше лучшее кино и сыграть в нем вам предстоит главную роль», — объяснила Ирина Миронова. — Долгое время меня очень грела эта фраза, но не так давно к ней на смену пришла другая: «Стань сценаристом, автором, режиссером и постановщиком собственного лучшего мира». Именно с таким посылом готовилась моя выставка. И когда я посмотрела на нее глазами зрителя, а не создателя, то поняла, что главное, что могут получить гости, пришедшие на экспозицию – вдохновение! Даже если ваша профессия далека от творчества и тем более музыки. Ведь моя съемочная жизнь посвящена именно этому!»
Основу экспозиции составляют фотографии из личного архива Ирины Мироновой, сделанные в разные годы на съемочных площадках режиссера. Особенной частью выставки стало киносъемочное оборудование и инсталляции видеотехники, которые отражают эволюцию индустрии с 2000 по 2020 годы — от 35 мм и видеокассет до смартфона и VR-технологий. В частности, в экспозицию включен телефон Nokia NSeries N93, на который в 2077 году Миронова сняла первый официальный клип на мобильный телефон для Полины Гагариной — «Morning». Помимо фотографий и видеотехники экспонированы бэкстейджи знаковых клипов прошедшего 20-летия: «Трафик», «Будь или не будь», «Забрали в армию» и «Безвоздушная тревога», «Знаешь ли ты» и «Мой рай», «Уличные псы», «Петербург-Ленинград» и другие.
«Интересно, креативно, потрясающе! Но иначе и быть не может, это же Ирина, — поделилась впечатлениями от вернисажа Кристина Орбакайте. — Она идет даже не в ногу со временем, а всегда чуть впереди. Когда ты хочешь создать продукт, опережающий время, ты обращаешься к Ирине Мироновой!»
Выставка I’MIRONOVA music video monster проходит в непривычном формате, где звездным гостям уделяется особое внимание — режиссер лично знакомит каждого из них с экспозицией. Серия индивидуальных экскурсий будет проходить на протяжении всего времени работы выставки. Первая из них состоялась в день открытия выставки для Кристины Орбакайте, с которой режиссера связывает многолетняя дружба и сотрудничество – для Кристины Миронова сняла более десяти видеоклипов. Представители СМИ смогут аккредитоваться на любую из «звездных экскурсий», среди гостей заявлены: Би‑2, Сати Спивакова, Валерий Сюткин, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, Егор Бероев и Ксения Алферова, Сосо Павлиашвили и другие.
Ирина Миронова — легендарный режиссер-клипмейкер, снявшая за 20 лет более 1000 клипов для самых топовых артистов страны. Помимо музыкальных видео в творческом арсенале Ирины крупные рекламные и международные видеопроекты, документальные фильмы и арт-ролики. Во многих из которых она является не только постановщиком, но и автором идеи, креатором, вдохновителем.
«Очень креативно, необычно и неординарно! – отозвалась актриса Наталья Бочкарева. — Сколько выставок я посещала — такой интересной, еще и связанной с музыкальным творчеством, я не видела. И организация замечательная – так тепло, атмосферно, все общаются, смотрят клипы. Оторваться от экрана невозможно, я раза четыре посмотрела видео от начала до конца. Открыла для себя фотографии Жасмин, где я вообще не узнала свою подругу. И каких трудов стоила работа, где Алла Борисовна снялась без макияжа! Но мой самый любимый экспонат — фото, где Ирина сидит в платье на фоне монитора и из клавиатуры сделано сердце».
Экспозиция доступна для просмотра до июня 2021 года.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.