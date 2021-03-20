Кристина Орбакайте стала первым гостем выставки Ирины Мироновой

18 мар­та 2021 года в Цен­тре совре­мен­но­го искус­ства М’АРС леген­дар­ный режис­сер-кли­п­мей­кер Ири­на Миро­но­ва пред­ста­ви­ла первую в Рос­сии арт-медиа выстав­ку I’MIRONOVA music video monster.

«В экс­по­зи­ции исполь­зу­ет­ся один мой девиз: «Ваша жизнь – ваше луч­шее кино и сыг­рать в нем вам пред­сто­ит глав­ную роль», — объ­яс­ни­ла Ири­на Миро­но­ва. — Дол­гое вре­мя меня очень гре­ла эта фра­за, но не так дав­но к ней на сме­ну при­шла дру­гая: «Стань сце­на­ри­стом, авто­ром, режис­се­ром и поста­нов­щи­ком соб­ствен­но­го луч­ше­го мира». Имен­но с таким посы­лом гото­ви­лась моя выстав­ка. И когда я посмот­ре­ла на нее гла­за­ми зри­те­ля, а не созда­те­ля, то поня­ла, что глав­ное, что могут полу­чить гости, при­шед­шие на экс­по­зи­цию – вдох­но­ве­ние! Даже если ваша про­фес­сия дале­ка от твор­че­ства и тем более музы­ки. Ведь моя съе­моч­ная жизнь посвя­ще­на имен­но этому!»

Осно­ву экс­по­зи­ции состав­ля­ют фото­гра­фии из лич­но­го архи­ва Ири­ны Миро­но­вой, сде­лан­ные в раз­ные годы на съе­моч­ных пло­щад­ках режис­се­ра. Осо­бен­ной частью выстав­ки ста­ло кино­съе­моч­ное обо­ру­до­ва­ние и инстал­ля­ции видео­тех­ни­ки, кото­рые отра­жа­ют эво­лю­цию инду­стрии с 2000 по 2020 годы — от 35 мм и видео­кас­сет до смарт­фо­на и VR-тех­но­ло­гий. В част­но­сти, в экс­по­зи­цию вклю­чен теле­фон Nokia NSeries N93, на кото­рый в 2077 году Миро­но­ва сня­ла пер­вый офи­ци­аль­ный клип на мобиль­ный теле­фон для Поли­ны Гага­ри­ной — «Morning». Поми­мо фото­гра­фий и видео­тех­ни­ки экс­по­ни­ро­ва­ны бэкс­тей­джи зна­ко­вых кли­пов про­шед­ше­го 20-летия: «Тра­фик», «Будь или не будь», «Забра­ли в армию» и «Без­воз­душ­ная тре­во­га», «Зна­ешь ли ты» и «Мой рай», «Улич­ные псы», «Петер­бург-Ленин­град» и другие.

«Инте­рес­но, кре­а­тив­но, потря­са­ю­ще! Но ина­че и быть не может, это же Ири­на, — поде­ли­лась впе­чат­ле­ни­я­ми от вер­ни­са­жа Кри­сти­на Орба­кай­те. — Она идет даже не в ногу со вре­ме­нем, а все­гда чуть впе­ре­ди. Когда ты хочешь создать про­дукт, опе­ре­жа­ю­щий вре­мя, ты обра­ща­ешь­ся к Ирине Мироновой!»

Выстав­ка I’MIRONOVA music video monster про­хо­дит в непри­выч­ном фор­ма­те, где звезд­ным гостям уде­ля­ет­ся осо­бое вни­ма­ние — режис­сер лич­но зна­ко­мит каж­до­го из них с экс­по­зи­ци­ей. Серия инди­ви­ду­аль­ных экс­кур­сий будет про­хо­дить на про­тя­же­нии все­го вре­ме­ни рабо­ты выстав­ки. Пер­вая из них состо­я­лась в день откры­тия выстав­ки для Кри­сти­ны Орба­кай­те, с кото­рой режис­се­ра свя­зы­ва­ет мно­го­лет­няя друж­ба и сотруд­ни­че­ство – для Кри­сти­ны Миро­но­ва сня­ла более деся­ти видео­кли­пов. Пред­ста­ви­те­ли СМИ смо­гут аккре­ди­то­вать­ся на любую из «звезд­ных экс­кур­сий», сре­ди гостей заяв­ле­ны: Би‑2, Сати Спи­ва­ко­ва, Вале­рий Сют­кин, Филипп Кир­ко­ров, Диа­на Арбе­ни­на, Егор Беро­ев и Ксе­ния Алфе­ро­ва, Сосо Пав­ли­а­шви­ли и другие.

Ири­на Миро­но­ва — леген­дар­ный режис­сер-кли­п­мей­кер, сняв­шая за 20 лет более 1000 кли­пов для самых топо­вых арти­стов стра­ны. Поми­мо музы­каль­ных видео в твор­че­ском арсе­на­ле Ири­ны круп­ные реклам­ные и меж­ду­на­род­ные видео­про­ек­ты, доку­мен­таль­ные филь­мы и арт-роли­ки. Во мно­гих из кото­рых она явля­ет­ся не толь­ко поста­нов­щи­ком, но и авто­ром идеи, кре­а­то­ром, вдохновителем.

«Очень кре­а­тив­но, необыч­но и неор­ди­нар­но! – ото­зва­лась актри­са Ната­лья Боч­ка­ре­ва. — Сколь­ко выста­вок я посе­ща­ла — такой инте­рес­ной, еще и свя­зан­ной с музы­каль­ным твор­че­ством, я не виде­ла. И орга­ни­за­ция заме­ча­тель­ная – так теп­ло, атмо­сфер­но, все обща­ют­ся, смот­рят кли­пы. Ото­рвать­ся от экра­на невоз­мож­но, я раза четы­ре посмот­ре­ла видео от нача­ла до кон­ца. Откры­ла для себя фото­гра­фии Жас­мин, где я вооб­ще не узна­ла свою подру­гу. И каких тру­дов сто­и­ла рабо­та, где Алла Бори­сов­на сня­лась без маки­я­жа! Но мой самый люби­мый экс­по­нат — фото, где Ири­на сидит в пла­тье на фоне мони­то­ра и из кла­ви­а­ту­ры сде­ла­но сердце».

Экс­по­зи­ция доступ­на для про­смот­ра до июня 2021 года.

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