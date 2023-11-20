«Они потрясли мир. Кай Метов. Милая моя, где ты?»

Его хрипловатый голос в 90-е сводил с ума всех российских женщин. Откровенные и даже хулиганские песни Кая Метова стали настоящей революцией на отечественной эстраде и заставляли краснеть представителей старшего поколения от столь откровенного подтекста. Он идеально попал в образ эпохи: брутальный мачо в темных очках и длинном плаще. Но все, кто лично знают артиста, уверяют: в жизни он совсем другой. Автор незамысловатых хулиганских текстов на самом деле - серьезный музыкант и скрипач. Единственное, что объединяет Кая с его сценическим альтер эго – любвеобильность.

Его семья была не богатой. Но он умел радоваться мелочам. В музыкальной школе сын скромного физика и воспитательницы детского сада сильно выделялся на фоне детей из обеспеченных семей, но никогда не комплексовал по этому поводу. Маленький Кай играл на скрипке и вряд ли мог себе представить, какая слава его ждет и чем он за нее заплатит. Когда мальчик был в седьмом классе, его зачислили в центральную музыкальную школу Советского Союза. Классом ниже учился знаменитый дирижер Сергей Жилин.

Во время службы в армии Кай Метов играл в ансамбле. После дембеля устроился в Тамбовскую филармонию. Юноша был уверен, что станет профессиональным музыкантом. Тогда он строил не только карьеру, но и личную жизнь. Однажды в автобусе влюбился в девушку с первого взгляда, но подойти не решился. Во время второй встречи молодой человек снова засмущался, но ситуацию спас друг. Роман Кай и его возлюбленной развивался стремительно: свадьба, рождение дочери. Только родители Натальи были недовольны выбором дочери. Они не верили в успех ее супруга и постоянно об этом говорили. В итоге брак закончился тяжелым разводом и психиатрической клиникой для Метова.

Но это не помешало Каю заводить новые романы в будущем. Он с детства пользовался успехом у противоположного пола и с легкостью разбивал женские сердца. И с каждым разом девушек выбирал все моложе и моложе. Нынешняя спутница Анастасия моложе Метова на 27 лет.

Теперь он уже не провоцирует общественность. Многодетный отец и счастливый дедушка с удовольствием готовит для всей семьи коронные блюда и выращивает овощи на своем участке. Любит вспоминать детские годы в Казахстане и в новом доме даже сделал точную копию комнаты, в которой вырос. Обожает рассматривать старые фотографии и все чаще достает скрипку.