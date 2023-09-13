«Они потрясли мир. Маргарита Терехова. Любовью оскорбить нельзя»

Одна из самых красивых актрис отечественного кино и эталон женственности. Все мужчины страны в свое время были влюблены в обворожительную злодейку Миледи. Она с первого взгляда очаровывала не только зрителей, но и партнеров по съемочной площадке. Стать её мужем готов был любой, а она словно специально убегала от серьезных отношений. По роковому стечению обстоятельств у всех женщин в роду Тереховых не сложилась личная жизнь. Многие уверяли, что ради Маргариты мужчины были готовы на все, даже уйти от жены. Ей часто приходилось делить своих возлюбленных с законными супругами, но развода она не требовала. На собственном примере знала, что такое – расти без отца.

Маргарита не собиралась становится актрисой. Играла в баскетбол и всерьез подумывала о спортивной карьере. Но после школы неожиданно для всех поступила на физмат. Через год она бросила университет и ухала в Москву. Во ВГИК ее не приняли, зато школа-студия Театра Моссовета встретила красавицу с радостью.

Роль Миледи принесла актрисе всенародную любовь. Мужчины сходили от неё с ума, а женщины мечтали также виртуозно обольщать всех вокруг одним взглядом. Тереховой приписывали огромное количество романов, но встретить мужчину, который бы стал для нее поддержкой и опорой, артистка так и не смогла.

Ее первый студенческий брак продлился всего три года. Второй, с болгарской звездой Саввой Хашимовым – вдвое меньше. Она никогда не держалась за мужчин. Если Маргариту что-то не устраивало – сразу уходила и не боялась одиночества.

В самый страшный момент кинодива тоже осталась одна и так и не смогла принять свой диагноз.

Кто впервые разглядел талант будущего секс-символа Советского Союза? Правда, что её не взяли во ВГИК из-за красоты? Зачем Тарковский запрещал ей краситься? На какие жертвы пошел ради актрисы Игорь Тальков? Какой Миледи была в обычной жизни? О чем мечтала кинодива и почему так и не смогла найти свое женское счастье? Неужели популярность разрушила второй брак звезды? Как сейчас живет Маргарита Терехова? Кто её поддерживает в борьбе с тяжелым недугом? Почему родные долгое время не понимали, что актриса серьезно больна? Правда, что в семье Тереховых растет маленькая копия легендарной Миледи? Уникальные кадры из архива лучшего друга звезды кино!

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Маргарита Терехова. Любовью оскорбить нельзя» в пятницу, 15 сентября, в 00:10 на Пятом канале.

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