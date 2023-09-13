В Электротеатре Станиславский поделились планами на новый сезон

12 сентября на Основной сцене Электротеатра Станиславский прошел сбор труппы, на котором художественный руководитель театра Борис Юхананов и директор театра Ирина Золина рассказали о планах на новый сезон.

МИР РИМ и продолжение проекта «Опера нон-стоп»

МИР РИМ. Подмостки. Вечер 5. Фото Андрея Безукладникова

МИР РИМ — сочинение, являющееся первым этапом новопроцессуального проекта Электротеатра «Шекспир», включает в себя 47 композиций, раскрывающихся на протяжении 21 вечера, на территории которых фантастическим образом переплетены сцены из «римского цикла» Шекспира, разыгранные в лабораториях космического разума-корабля по имени Интеграл. Показы пройдут в рамках Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова на Малой сцене с 19 сентября по 15 октября.

В ноябре на Основной сцене возобновится проект «Опера нон-стоп», начало которому положено в уходящем сезоне. На этот раз в режиме мультимедийной инсталляции будут показаны все части оперного сериала «Сверлийцы», созданного по одноименному роману Бориса Юхананова о Сверлии — стране, существующей параллельно земной реальности и пребывающей одновременно в трех временах: прошлом, настоящем и будущем.

«Горький. Опыт: Чудаки» в лаборатории Анатолия Васильева

Лаборатория «Горький. Опыт: Чудаки». Фото Олимпии Орловой

В конце ноября 2023 лаборатория «Варвары» при Кафедре лабораторных исследований теории и техник театра (Московский Международный Университет) под руководством Анатолия Васильева выйдет со своим новым опытом импровизации на Основную сцену Электротеатра. Это долгая и многолетняя ансамблевая работа, путешествие группы художников внутри метода, где знания грамматики и личные свойства участников и есть практика.

Работа лаборатории под руководством мастера посвящена структурам перехода, которые исследуют взаимодействие психологического (ситуационного) к игровому началу в драматических текстах.

«Мы работаем этюдом, это основополагающая техника для русской психологической школы театра. Метод исследует актуальное действие, связанное с импровизацией актера в рамках взятой сцены или диалога. В пробах, опираясь на себя, как «своего», актёр присваивает обстоятельства «чужого» или «другого», то есть персонажа, и строит таким путем реальный сценический образ», – говорит Павел Шумский, участник и один из педагогов-ассистентов проекта.

Второй этап работы над проектом «Шекспир» на Основной сцене

В конце прошлого сезона прошли публичные показы танцевальной лаборатории хореографа Лины Лангнер — одной из частей проекта «Шекспир», в котором занята вся труппа Электротеатра. В новом сезоне театр продолжит работу над проектом, в основе которого лежат пьесы «римского цикла» Шекспира: «Юлий Цезарь», «Антоний и Клеопатра», «Тит Андроник» и «Кориолан».

Премьерные показы второго этапа проекта «Шекспир» запланированы на лето сезона 23/24.

«Пикник» на сцене Электротеатра

Борис Юхананов и Ирина Золина

На сезон 2023/2024 запланирована премьера нового спектакля Бориса Юхананова и художника Юрия Харикова «Пикник» (рабочее название). Проект осуществляется в тесном сотрудничестве с четырьмя актрисами театра: Ириной Савицковой, Аллой Казаковой, Ириной Гриневой и Марией Беляевой. Музыкальную часть курирует Центр электроакустической музыки (ЦЭАМ), композиторами проекта выступают Николай Попов, Роман Жауров, Александр Белоусов и Олег Макаров. В качестве перформеров в постановке выступят солисты ансамбля CEAM Artists.

Танец, дети и кино: друзья театра и СИНЕ ФАНТОМ

В первой половине нового сезона Электротеатр станет площадкой для двух фестивалей.

В сентябре и ноябре на Основной сцене театра пройдут мероприятия фестиваля современной хореографии Context. Диана Вишнева. Премьера результатов резиденции для хореографов, композиторов и музыкантов-импровизаторов, где авторы экспериментировали над способами соединения звука и движения.

В ноябре Электротеатр станет площадкой для показов спектаклей фестиваля «Территория. Kids».

1 ноября в 19:00 фестиваль откроется спектаклем Архангельского молодежного театра под руководством В. Панова «Никита ищет море», режиссер — Роман Бокланов.

Также спектакль можно будет увидеть 2 ноября в рамках Большого детского фестиваля.

Кинотеатр параллельного кино СИНЕ ФАНТОМ. Фото Олимпии Орловой

18 сентября Электротеатр Станиславский представит новый сезон проекта КИНОТЕАТР ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КИНО СИНЕ ФАНТОМ (руководитель проекта Глеб Алейников).

2 октября в Кинотеатре пройдет премьера документального фильма об Алексее Балабанове режиссера Константина Смилга, 9 октября Ираида Юсупова представит медиаоперу «Поединок», а в начале декабря состоится мини-фестиваль параллельного кино СИНЕ ФАНТОМ.

В июне на Основной сцене театра снова пройдет фестиваль «Биомеханика в Электротеатре» совместно с Центром электроакустической музыки. ЦЭАМ представит редко исполняемые произведения зарубежных и российских авторов, а также сочинения, созданные в коллаборации с композиторами и медиахудожниками.

В новом сезоне Электротеатр запустит городскую лабораторию. Первый блок пройдет в сентябре/октябре и будет посвящен новопроцесесуальному проекту Бориса Юхананова МИР РИМ. Итогом лаборатории станет печатный зин – результат совместной творческой работы и знакомства горожан с одним из главных проектов сезона.

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