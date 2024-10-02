«Они потрясли мир. Мерьем Узерли. Во власти Хюррем»

Мерьем Узерли – актриса, которая стала мировой звездой благодаря роли Хюррем в сериале «Великолепный век». Её фото в образе наложницы великого султана украшали обложки журналов, а самые известные бренды стремились заполучить рыжеволосую красавицу в свои рекламные кампании. Она получила славу, богатство и влиятельных поклонников. Всё это должно было сделать девушку счастливой. Но вышло совсем наоборот.

Мерьем родилась и выросла в Германии. Её мать – немка. Отец – турок. Но на турецком языке девочка практически не говорила, поскольку в семье общались только по-немецки. Любила читать русских классиков, смотреть фильмы. Мечтала стать актрисой с 5-летнего возраста, когда впервые вышла на театральную сцену. В школе много времени уделяла занятиям в театральном кружке и грезила о кино. Но карьера долго не складывалась. Она целыми днями ходила на кастинги и получала только роли в эпизодах малобюджетных фильмов. Иногда денег не хватало даже на еду.

В тот момент, когда Узерли почти смирилась, что кинодивой ей не стать, вмешалась судьба. Продюсеры турецкого сериала «Великолепный век» почти год тщетно искали актрису на главную роль. Они случайно увидели немецкий фильм, где Мерьем мелькнула в эпизодической роли, пришли в восторг и тут же пригласили актрису на пробы в Стамбул.

Мерьем садилась в самолет и так же, как и ее будущая героиня, не знала, что ее ждет. Чужой язык, чужая страна, люди, которые будут улыбаться в лицо, а за глаза плести интриги. Обеспеченный покровитель, который сначала окружит любовью, а потом разобьет сердце. Актриса не могла и представить, что ей придется пережить всё это не только на экране, но и в жизни. Сначала девушка прониклась симпатией к своей героине. Кто бы мог подумать, что годы спустя она возненавидит Хюррем и что эта роль, в итоге, едва её не уничтожит!

На съемочной площадке с самого начала происходили странные вещи, выходила из строя техника, актеры попадали в больницу. Сама Мерьем за три серии до финала внезапно исчезла. Продюсеры тщетно обрывали телефон звезды и искали ей замену. Девушка нашлась только через несколько дней в частной клинике в Германии. Там актрисе пришлось провести немало времени, чтобы вернуться к нормальной жизни. А потом сосредоточиться на новой для неё роли – мамы.

В новой серии документального проекта «Они потрясли мир. Мерьем Узерли. Во власти Хюррем» представлены эксклюзивные кадры из мест, где снимался легендарный сериал.