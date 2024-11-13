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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Роковые роли. Жизнь в обмен на славу»

editor
By editor
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ДЖОКЕР
Джокер. Кадр из фильма. Изображение предоставлено пресс-службой Пятого канала

Почему артисты такие суеверные? Они садятся на упавший сценарий, порог гримерки переступают только с левой ноги, а на сцену выходят с правой. И очень осторожно относятся к ролям, которые заканчиваются смертью их персонажей.

Для многих звезд такие роли стали последними в жизни. И далеко не все смерти объясняются трагической случайностью. В большинстве случаев роковые изменения в жизни артистов начинались как раз после того, как они примерили на себя «проклятые» образы!

Когда Нонна Мордюкова согласилась играть мать, потерявшую сына в фильме «Русское поле», она представить не могла, что ей придется оплакивать смерть самого близкого человека по-настоящему.

Игорь Тальков вряд ли думал, что повторит судьбу персонажа из фильма «За последней чертой» в реальной жизни меньше, чем через год после завершения съемок.

Сын мастера боевых искусств Брюса Ли, Брендон, погиб прямо в кадре. По официальной версии это был несчастный случай. Но многие уверены, что вся семья Ли была проклята.

Актер Александр Соловьев ушел из жизни после травмы головы, как и его киногерой. Анатолий Папанов, подобно персонажу своей последней картины «Время желаний», скончался от сердечного приступа.

Есть роли, которых актеры боятся, как огня. Работа над образом Ивана Грозного для многих закончилась трагически. Актер Николай Хмелев должен был сыграть царя на театральной сцене. Но до премьеры не дожил, умер на репетиции. То же самое случилось с Сергеем Боярским, отцом легендарного Д’Артаньяна. Во время генерального прогона спектакля у артиста остановилось сердце.

Есть случаи, когда «проклятыми» считают не только отдельных персонажей, а целые произведения. Мистический роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» пытались экранизировать многие режиссеры. И всякий раз это произведение словно отбирало силы у тех, кто пытался перенести его на экран и театральную сцену. Члены съемочных групп заболевали или уходили из жизни. Из тех, кто участвовал в съемках сериала Владимира Бортко, на сегодняшний день умерло уже 20 человек!

Напомним, ранее АртМосковия опубликовала своё видение постеров к сериалу «Мастер и Маргарита». В вымышленном сериале герои одноименного романа Михаила Булгакова существуют в наши дни и в современном мире.

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